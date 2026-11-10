Gobierno Vasco apela al "civismo" y diseña un operativo especial de la Ertzaintza para evitar incidentes el 11-N

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VITORIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha apelado al "civismo" y a la "madurez democrática" para que la huelga general de este próximo miércoles, 11 de noviembre, se desarrolle sin incidentes, si bien ha explicado que, en todo caso, la Ertzaintza tiene preparado un dispositivo especial "para velar por el desarrollo pacífico de la jornada".

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido a la huelga general convocada para este próximo martes por los sindicatos en demanda de salarios dignos y de viviendas asequibles.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y respeto" ante esta convocatoria. "El derecho a la huelga es un derecho fundamental y una expresión legítima de nuestra democracia", ha indicado, para añadir que "quienes decidan secundarla, deben poder hacerlo con plena libertad y con todas las garantías", del mismo modo que --según ha recordado-- "debe respetarse el derecho de quienes opten por acudir a sus puestos de trabajo".

DISPOSITIVO DE LA ERTZAINTZA

Ubarretxena ha mostrado su confianza en "la madurez democrática de la sociedad vasca" y en que la jornada transcurra "con normalidad, en un clima de civismo y de convivencia". "Apelamos al civismo para que mañana se pueda desarrollar el día sin incidentes", ha añadido.

En todo caso, ha señalado que la Ertzaintza "tiene preparado un dispositivo especial para velar por el desarrollo pacífico de la jornada, proteger los derechos de todas las personas, y prevenir posibles incidentes".

La portavoz del Ejecutivo vasco ha indicado que estas son semanas "de intenso debate público en el marco de una larga campaña electoral y un contexto internacional marcado por la incertidumbre". Por ese motivo, ha señalado que "en momentos como este es especialmente importante transmitir serenidad, responsabilidad y confianza".

Ubarretxena ha afirmado que las instituciones públicas deben dar respuesta a problemas como la inflación, la dificultad de acceder a una vivienda, así como garantizar la seguridad de los ciudadanos y su acceso a unos servicios públicos "de calidad". El Gobierno Vasco --según ha dicho-- afronta estos desafíos "desde la escucha la unidad y el diálogo".

A su vez, y en referencia al escenario político e institucional que se pueda abrir tras las elecciones generales del 29 de noviembre, subrayado que el Gobierno Vasco mantiene la "determinación" de que "vamos a seguir avanzando pase lo que pase el 29 de noviembre". "Lo importante es qué pasa el 30 de noviembre; y el 30 de noviembre este país va a seguir avanzando y funcionando con todas las garantías y con toda la seguridad".

Ubarretxena ha informado de que los diez consejeros que el PNV tiene el Gobierno Vasco --entre los que se encuentra ella misma-- han confirmado que este próximo miércoles trabajarán y no harán huelga. En el caso del PSE --que tiene cinco consejeros en el Ejecutivo-- se ha limitado a indicar --sin aportar más precisiones-- que "hay consejeros socialistas que van a trabajar y hay algunos que han manifestado que quizás no lo hagan".

Por el momento, desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana se ha confirmado que el consejero, Denis Itxaso, acudirá a trabajar este próximo miércoles, mientras que el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ya ha anunciado que hará huelga.