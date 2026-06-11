El Gobierno Vasco aplaude la aprobación la reforma que reforzará los controles a los campamentos juveniles

Archivo - La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa - IREKIA - Archivo

VITORIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha aplaudido la aprobación de la reforma de la Ley de Juventud al considerar que esta modificación legislativa permitirá establecer "más control, más claridad, más capacidad sancionadora y más responsabilidad para las entidades organizadoras" de actividades de ocio y tiempo libre con menores de edad.

Melgosa, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha asegurado que la reforma aprobada este jueves permitirá "proteger mejor a los niños, niñas y adolescentes" en las actividades del tiempo libre.

La consejera ha explicado que el tiempo libre educativo "es un espacio de crecimiento, de convivencia y de aprendizaje, pero tiene que ser, ante todo, un espacio seguro". "Con menores no puede haber zonas grises, ni en la organización, ni en la documentación, ni en la formación, ni en la seguridad, ni en la responsabilidad de quienes organizan las actividades", ha advertido.

De esa forma, ha indicado que esta modificación de la Ley de Juventud "refuerza el control desde el inicio", por lo que "ya no basta con comunicar" la organización de una determinada actividad, sino que "ahora hay que asumir una declaración responsable antes de empezar la actividad". "Eso significa que quien organiza una actividad con menores debe acreditar que lo cumple, debe responsabilizarse, debe responder", ha añadido.

Melgosa ha señalado que "la protección no empieza cuando surge el problema", sino que ha de garantizarse "antes". En este sentido, ha indicado que también se refuerzan las garantías frente a posibles riesgos, por lo que se establece la obligatoriedad de presentar certificados, de forma que se logra "más control, más claridad, más capacidad sancionadora y más responsabilidad para las entidades organizadoras".

"SIN GARANTÍAS NO HAY ACTIVIDAD"

"El mensaje es simple y sencillo: sin garantías no hay actividad; sin seguridad no hay actividad; sin cumplimiento no hay actividad", ha manifestado.

Al margen de la aprobación de la ley, ha recordado que el Gobierno Vasco trabaja desde hace meses, en coordinación con las diputaciones forales y los municipios, así como con el propio sector, para aprobar un nuevo decreto regulador de las actividades de tiempo libre. La consejera ha dado por hecho que este decreto se aprobará en este mes de junio.

Melgosa ha asegurado que se va a reforzar el control, la coordinación y las exigencias para poder organizar este tipo de actividades.

BERNEDO

Respecto al 'caso Bernedo' y la "preocupación social" generada en torno al mismo, ha apelado a la "prudencia", puesto que se trata de una cuestión que afecta a menores de edad y que está siendo objeto de una investigación judicial. En todo caso, ha advertido de que en torno a este tema "no hay excusas ni dobleces", sino el compromiso político de establecer "más protección, más control y más responsabilidad".

"Las familias tenemos derecho a saber que nuestros hijos e hijas participan en actividades seguras, que los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a disfrutar del tiempo libre sin riesgos y que las administraciones tenemos la obligación de garantizarlo", ha añadido.

En este sentido, ha mostrado su respaldo al ocio educativo, si bien ha expresado su rechazo a que en torno al mismo pueda existir "improvisación, riesgos o falta de control". Melgosa ha afirmado que "Euskadi tiene un tiempo libre educativo y de calidad", y que "la mayor de las personas lo hacen bien". No obstante, ha subrayado que eso no implica que no haya que velar por que esas actividades se desarrollen "con seguridad, garantías y responsabilidad".

Melgosa también se ha referido a la posibilidad de que los promotores del campamento de Bernedo traten de volver a celebrar estas colonias este verano, a partir del 1 de julio. La consejera ha subrayado que no se podrá llevar a cabo ninguna actividad de este sin la pertinente comunicación oficial a la Administración.

"Estamos hablando de niños y niñas, adolescentes que acuden a un campamento; creo que todos y todas los que se dedican a las limpios, lo que tienen que hacer es proteger estos derechos de estos niños y niñas. y creo que si se les ha dicho que no pueden acudir, creo que no lo van a hacer", ha afirmado.