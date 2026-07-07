El Gobierno Vasco aporta 266.200 euros para la celebración del 'I Congreso de Enoturismo de Euskadi 2026 Enoways'

Archivo - Un sumiller sirve vino - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado otorgar una subvención directa de 266.200 euros a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava para el desarrollo del 'I Congreso Internacional de Enoturismo de Euskadi 2026 Enoways.

La subvención está destinada a la organización y ejecución de este Congreso, que incluirá jornadas institucionales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y visitas a bodegas y otras experiencias de Rioja Alavesa, Bizkaia y Gipuzkoa.

Un comité de dirección que actuará como instancia de representación institucional del conjunto de entidades implicadas, con la misión de asegurar la coherencia estratégica del proyecto y la comunicación entre los distintos agentes participantes.

Además, una comisión de seguimiento del congreso será el Órgano de coordinación técnica y operativa del evento, que recibirá información directa sobre el desarrollo del congreso.

La comisión prevista en el presente convenio ejercerá, en el ámbito específico del congreso, un papel activo de supervisión y orientación durante todo el proceso organizativo