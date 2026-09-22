El Gobierno Vasco aporta 55.000 euros para la celebración de la 39ª Edición de Getxo Moda

VITORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado una subvención directa de 55.000 euros para la realización de la 39ª Edición de Getxo Moda, organizada por la Asociación de Getxo Empresarial y Comercial.

GetxoModa es un certamen de moda que, a través de la promoción de diseñadores, firmas y comercios locales, utiliza la moda como herramienta de dinamización comercial, impulso al talento y proyección turística y cultural de Getxo (Bizkaia).

Su principal actividad son los desfiles de moda, en los que participan comercios de Getxo y diseñadores vascos, y con una dimensión de promoción del comercio local.