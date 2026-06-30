Gobierno Vasco apoya con 94.243 euros Bideberdeate y la herramienta Blind Explorer en las Vías Verdes Montes de Hierro

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes una subvención directa por importe de 94.243 euros y la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Enkarterrialde para la organización de la tercera edición del evento Bideberdeate y la ejecución íntegra del proyecto de implementación tecnológica de accesibilidad a través de la herramienta Blind Explorer en las Vías Verdes Montes de Hierro.

Bideberdeate es un evento deportivo, cultural y gastronómico que recorre la Vía Verde Montes de Hierro en las comarcas vizcaínas de Enkarterri y Meatzaldea. Se celebra tradicionalmente en noviembre y su principal objetivo es dinamizar la zona dando a conocer el pasado minero a través de rutas de senderismo y ciclismo, han explicado desde el Ejecutivo.

Con la subvención concedida, se financiarán las distintas acciones técnicas y logísticas para el desarrollo del evento, como gastos de organización y logística, gastos de comunicación y promoción, evaluación y seguimiento del evento, entre otros.

También servirá para la implementación tecnológica de accesibilidad para personas con discapacidad visual a través de la herramienta Blind Explorer, una aplicación de navegación asistida diseñada especialmente para personas con discapacidad visual.

Esta herramienta utiliza tecnología GPS y sonidos binaurales o sonidos 3D para guiar al usuario sin necesidad de mirar la pantalla del móvil.

Desde el Ejecutivo han avanzado que la solución tecnológica incorporará un sistema topográfico de alta precisión, que permitirá mapear cualquier terreno abierto y generar "un camino seguro" para personas usuarias de la tecnología.

También contará con un sistema de navegación sensorial que utiliza sonidos 3D que delimitará el camino por el que progresar "estableciendo los márgenes que no debe exceder". En caso de que esto ocurra, se activan unos sonidos de alarma y se redirecciona a los usuarios hacia la zona de seguridad utilizando los sonidos direccionales.

A ello se unirá un sistema de audiodescripciones adaptadas y accesibles con las que se describen las características del camino y el entorno, lo que permite "una progresión segura y orientada a superar las dificultades orográficas y disfrutar del entorno con una mejor experiencia de la persona usuaria".

Este sistema, ha destacado el Departamento de Turismo, proporcionará una realidad acústica aumentada que indicará la dirección correcta, delimitará el camino de seguridad y emitirá alertas sonoras de desviación. Funcionará íntegramente de modo offline para garantizar la seguridad sin cobertura móvil.