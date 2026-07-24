Gobierno Vasco apoya a la familia de Valeria para realizar los trámites de asistencia médica y su vuelta a Euskadi

BILBAO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco apoya a la familia de Valeria Arango Trujillo, la bilbaína de 22 años que se encuentra ingresada en coma inducido en el Royal Perth Hospital de Australia desde el pasado 14 de julio tras sufrir un grave accidente de tráfico, para realizar los trámites de asistencia médica y que, cuando se recupere, pueda regresar a Euskadi.

La Secretaría de Acción Exterior y Euskadi Global del Ejecutivo vasco activó el pasado 22 de julio sus protocolos de atención y apoyo a la ciudadanía en el extranjero "en cuanto tuvo conocimiento del accidente y de la situación" de Valeria.

Desde ese momento, según ha explicado, ha mantenido contacto permanente con la familia "para acompañarla y facilitar los trámites necesarios, tanto en relación con la asistencia sanitaria como con el regreso a Euskadi cuando la evolución de la paciente lo permita".

La Secretaría de Acción Exterior continuará haciendo seguimiento del caso y mantendrá activo este dispositivo de apoyo "mientras sea necesario". Asimismo, recuerda que este servicio está a disposición de la ciudadanía vasca "que pueda verse afectada por una situación sobrevenida durante una estancia en el extranjero".