Gobierno Vasco apoyará con 650.000 euros el desarrollo de largometrajes, series o miniseries, en especial en euskera

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado, en su sesión de este martes, la convocatoria de subvenciones, con una dotación de 650.000 euros, para el desarrollo de proyectos de largometrajes, series o miniseries para cualquier medio de difusión durante el ejercicio 2026, especialmente aquellos realizados en euskera.

Del total, 325.000 euros se destinarán a subvencionar largometrajes y 325.000 euros para series o miniseries, según ha informado el Ejecutivo vasco, para precisar que se entiende por "desarrollo de proyecto" la preparación y diseño de una producción audiovisual, centrado en las operaciones anteriores a la fase de producción propiamente dicha y que se desarrollarán en 2026 y 2027.

Los gastos subvencionables serán la adquisición de los derechos de autoría de la obra; desarrollo del guion: reescritura o adaptación, diálogos, asesoramiento externo, traducción; diseño y elaboración de material promocional: material impreso, teaser, tráiler, programa piloto, story board, página web; y elaboración del plan de marketing y distribución.

También se subvencionará la asistencia a mercados y foros de coproducción: gastos de traslado, alojamiento y acreditaciones, aunque, en este caso, quedan excluidos aquellos gastos derivados de la asistencia a mercados y ferias incluidos en las ayudas específicas que convoca Zineuskadi para este fin.

Asimismo, también se podrá optar a subvenciones para la realización de casting y búsqueda de localizaciones; investigación documental, gráfica (en proyectos de animación) y búsqueda de archivos; gastos de personal; asesoría jurídica y fiscal para el proyecto presentado; y gastos generales.

DESARROLLO DE LARGOMETRAJES

Para presentarse a las subvenciones se considerará largometraje una obra audiovisual, de ficción, animación o documental, de duración igual o superior a 60 minutos y destinada a su explotación comercial en salas de cine, plataformas o televisiones.

El montante de las ayudas no podrá ser superior 20.000 euros en caso de ficción y documental y 25.000 en el caso de los proyectos en euskera.

En el caso de los proyectos de animación, la cuantía máxima de subvención será de 35.000 euros y 40.000 para aquellos que sean en euskera.

DESARROLLO DE SERIES

Con las subvenciones aprobadas este martes se contribuirá al desarrollo de series de ficción, animación y documentales y miniseries, según ha explicado el Ejecutivo.

Para ello se considerarán series los proyectos audiovisuales, de ficción, animación o documentales, que tengan una duración total mínima de 135 minutos, con un mínimo de tres capítulos correspondientes a la primera temporada, y que se exploten en salas de cine, televisiones u otras formas de difusión.

Se considerarán miniseries los proyectos audiovisuales, de ficción, animación o documentales, que tengan una duración mínima de dos capítulos y una duración total de 90 minutos. Estos proyectos deberán ser explotados para su comercialización en salas de cine, televisiones o plataformas.

Las series o miniseries de ficción o documental que se presenten recibirán una ayuda máxima de 30.000 euros, 35.000 para aquellas realizadas en euskera. En el caso de series y miniseries de animación, la ayuda máxima será de 40.000 euros y 45.000 euros en los proyectos en euskera.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. A través de la convocatoria del año pasado (2025) se subvencionaron 46 proyectos: 40 largometrajes y 6 series.