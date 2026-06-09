El Gobierno Vasco aprueba el calendario laboral para 2027, en el que el 7 de octubre pasa a ser festivo

Archivo - María Ubarretxena
Archivo - María Ubarretxena - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 9 junio 2026 13:40
Seguir en

VITORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el calendario laboral de 2027 para Euskadi, en el que el festivo de 19 de marzo se traslada al 7 de octubre, 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno de Euskadi.

Los doce festivos que tendrá el calendario laboral en 2027 serán: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Reyes), 25 de marzo (Jueves Santo), 26 de marzo (Viernes Santo), 29 de marzo (Lunes de Pascua), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 7 de octubre (Aniversario del primer Gobierno de Euskadi), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada), y 25 de diciembre (Navidad).

A estas jornadas se les añaden dos festivos más que corresponde decretar a ayuntamientos, que tendrán el plazo de un mes para realizar las propuestas desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del País Vasco.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado