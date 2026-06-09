El Gobierno Vasco aprueba el calendario laboral para 2027, en el que el 7 de octubre pasa a ser festivo

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VITORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el calendario laboral de 2027 para Euskadi, en el que el festivo de 19 de marzo se traslada al 7 de octubre, 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno de Euskadi.

Los doce festivos que tendrá el calendario laboral en 2027 serán: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Reyes), 25 de marzo (Jueves Santo), 26 de marzo (Viernes Santo), 29 de marzo (Lunes de Pascua), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 7 de octubre (Aniversario del primer Gobierno de Euskadi), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada), y 25 de diciembre (Navidad).

A estas jornadas se les añaden dos festivos más que corresponde decretar a ayuntamientos, que tendrán el plazo de un mes para realizar las propuestas desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del País Vasco.