Gobierno Vasco aprueba la declaración de Astigarraga y Usurbil como zonas del mercado residencial tensionado

Itxaso dice que el Índice de precios de referencia para Gipuzkoa estará "listo para finales de este mes"

SAN SEBASTIÁN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha aprobado la declaración de las localidades guipuzcoanas de Astigarraga y Usurbil como zonas del mercado residencial tensionado, calificación publicada hoy en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y que se hará efectiva cuando el BOE publique la nueva lista de municipios tensionados a lo largo del mes de octubre. Además, el Índice de precios de referencia para Gipuzkoa estará listo "para finales de este mes".

En rueda de prensa en Astigarraga, el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, acompañado de los alcaldes de Astigarraga y Usurbil, Xabier Urdangarin y Agurtzane Solaberrieta, respectivamente, ha explicado que ambas localidades guipuzcoanas, situadas en el entorno metropolitano de San Sebastián, "afrontan una creciente dificultad de acceso a la vivienda por el incremento de los precios del alquiler y la presión ejercida por la capital guipuzcoana".

En el caso de Astigarraga, la declaración llega tras constatar que "las familias destinan, de media, el 31,2% de sus ingresos al pago de la vivienda -superando el umbral del 30%- y que las rentas de alquiler se han incrementado un 23,1% entre 2017 y 2022, por encima de la evolución del IPC", ha explicado el consejero.

Por su parte, Usurbil lo hace debido al incremento del precio medio del alquiler en los últimos cinco años, que "ha crecido un 19,9%, superando el 17% (IPC+3 puntos porcentuales), que es el indicado que plantea la Ley para la declaración de zona tensionada".

Itxaso ha subrayado que Usurbil y Astigarraga, al igual que Hernani, "están sintiendo los efectos de la atracción de San Sebastián sobre la vivienda". Según ha explicado, la declaración tendrá vigencia de tres años en ambos municipios y activa sendos planes de acción diseñados para ampliar la oferta de vivienda, regular los alquileres y reforzar el sistema de ayudas.

También ha recordado que, además de Usurbil y Astigarraga, ya han sido declarados tensionados Errenteria, Lasarte-Oria y San Sebastián, y que están en proceso Lezo y Hernani, mientras "Pasaia ha mostrado su voluntad de hacerlo". "Con ello faltarían solo Oiartzun y Urnieta de toda la conurbación, porque Irun también forma parte ya de esta red de protección", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que "a día de hoy, Oiartzun cumple los requisitos para poder ser declarada zona tensionada". Solaberrieta ha afirmado que la declaración de zona tensionada es "una excelente noticia" para Usurbil y ha confiado que el Índice de Precios de Referencia se fije "para que la declaración sea efectiva al 100% desde el principio".

Por otro lado, ha abogado por que las viviendas "se compaginen con las necesidades de cuidados, para que las personas puedan continuar con sus proyectos de vida". También ha indicado que el Plan de Vivienda de Usurbil coincidirá en el tiempo con el primer cuatrienio del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está a punto de entrar en vigor en los próximos meses.

En el PGOU se organizan 715 nuevas viviendas y el 62% son protegidas, de ellas 340 viviendas sociales y 102 viviendas tasadas. Solaberrieta ha subrayado la "situación de emergencia, que vive la vivienda y ha declarado que para hacer frente a esta situación necesitamos otro tipo de políticas supramunicipales integrales y valientes".

Por su parte, Urdangarin ha indicado que la revisión del plan general de Astigarraga, cuya aprobación inicial está prevista "para finales de este año", contempla la posibilidad de construir 503 viviendas, de las cuales 110 (el 22%) serían de protección oficial, 65 (el 13%) de precio tasado, 50 (el 10%) para alquiler social y 278 (el 55% restante) de adquisición libre.

"A esto hay que sumarle varias operaciones de regeneración urbana en barrios como Santiagomendi, Murua, Errekalde o el centro urbano", ha añadido. El alcalde también ha incidido en la "necesidad de ralentizar el ritmo de crecimiento del municipio, que en 20 años ha doblado su población".

Asimismo, ha solicitado "mayor financiación" a los ayuntamientos, tanto "para la adquisición de suelo como para el desarrollo de los planes locales de vivienda". También ha criticado la "falta de consulta a los ayuntamientos en la reforma inminente de la ley del suelo".

En cuanto a Usurbil Solabarrieta ha apuntado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé un total de 715 viviendas, de las que el 62% serán protegidas. Entre las promociones prioritarias destacan Pikaola, con 46 viviendas (30 de protección social), y Olarriondo, con 316 viviendas, de las que 180 serán sociales y 62 tasadas. A ellas se suman los desarrollos de Zingirategi (87 viviendas, 32 sociales y 13 tasadas), Elutx (27 viviendas, 11 sociales y 4 tasadas), Etxe Lorea (41 viviendas, 13 sociales y 4 tasadas), y pequeñas promociones en Txokoalde y Zubieta.

El plan incluye también la construcción de entre 30 y 35 alojamientos dotacionales en Agerreazpi y la conversión de locales municipales en viviendas en el barrio de Etxealdia. A ello se añaden proyectos como Txirikorda, la vivienda comunitaria intergeneracional, o Egurtzegi, un barrio de viviendas con cuidados y las viviendas para toda la vida.

AUMENTAR LA DENSIDAD

Itxaso ha incidido en que hay que "aumentar la oferta de vivienda, la puesta en marcha de suelo y la densidad". A su juicio, "no hay que tener miedo a la densidad porque es la forma de aprovechar un bien escaso como es el suelo en la comarca".

En este contexto, ha invitado a los municipios a "actuar sobre la ciudad construida, en bajos y vuelos, aprovechar los locales comerciales en desuso para convertirlos en viviendas y elevar plantas en edificios de vivienda protegida preexistentes".

Itxaso se ha mostrado convencido de que gracias a la Ley y al Decreto de Medidas Urgentes "vamos a poder hacerlo y facilitar la transformación de espacios infrautilizados en hogares".

ÍNDICE DE PRECIOS

El consejero también ha avanzado que el Índice de precios de referencia para Gipuzkoa estará "listo para finales de este mes". También ha apuntado que, tanto en Astigarraga como en Usurbil, la declaración tensionada "activa mecanismos de regulación del mercado del alquiler".

"De esta forma se limitará el precio de los nuevos contratos para que no superen el del contrato anterior y, en el caso de viviendas no arrendadas en los últimos cinco años, se aplicará el índice de referencia, que el Ministerio espera tener listo para finales de este mes", ha explicado, para añadir que esto permitirá "que toda la comarca de Donostialdea esté protegida bajo esta figura".

Itxaso ha señalado que "se refuerza la protección frente a desahucios y se habilitan prórrogas extraordinarias de contratos cuando las personas arrendatarias se encuentren en situación de vulnerabilidad", los ayuntamientos "aplicarán recargos en el IBI a las viviendas deshabitadas y preparan la implantación de un canon específico para penalizar los inmuebles vacíos de manera injustificada" y también se contemplan "sanciones urbanísticas y expropiaciones en solares sin edificar, así como la limitación de pisos turísticos para garantizar el destino residencial de las viviendas".

Por otra parte, tanto Astigarraga como Usurbil prevén campañas de información dirigidas a personas propietarias y la aplicación progresiva del canon de vivienda vacía.