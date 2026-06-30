Gobierno Vasco aprueba el decreto para ofrecer "seguridad a las familias y protección a los menores" en los campamentos

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VITORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado el nuevo decreto que regula la organización y desarrollo de las actividades infantiles y juveniles de ocio educativo y de educación en el tiempo libre, con el objetivo de "blindar el nivel de bienestar de los niños y niñas que participan en ellas y dar seguridad a las familias".

Así lo ha destacado, en rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno Vasco, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, quien ha valorado que se ha elaborado "de manera conjunta" en la Mesa Interinstitucional de Ocio Educativo y Tiempo Libre, conformada por Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y Eudel.

Melgosa ha subrayado que el nuevo decreto "mejora ratios, garantiza el bienestar de los menores y avanza en el fomento del euskera y en la atención a menores con algún tipo de discapacidad".

De entre sus novedades, ha indicado que afectará a todas las actividades que tengan una duración igual o superior a cuatro días consecutivos o, si hay pernocta, que esta sea igual o superior a tres noches. Asimismo, el inicio de actividad requerirá la previa presentación de una declaración responsable por la entidad organizadora de la misma y el plazo para presentar la declaración finalizará un mes antes del inicio de dicha actividad.

Si la declaración no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona responsable para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. En la solicitud que se realizará por vía electrónica la entidad deberá de dar los datos identificativos y de contacto de la persona representante de la entidad y de la persona responsable.

A su vez, para la obtención de la declaración responsable se deberá aportar la documentación que acredite los títulos de dirección y de monitor de tiempo libre y el certificado de póliza de seguro de responsabilidad civil. Melgosa ha informado que, hoy en día, ya se han registrado más de 300 declaraciones responsables.

El nuevo decreto recoge la figura de tres inspectoras, que ya trabajan en el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico realizando inspecciones de la documentación entregada y que ya han comenzado a realizar las inspecciones de las actividades 'in situ'.

Estas tres inspectoras se encargan de comprobar que todo lo que han declarado las entidades esté bien y de resolver dudas de las mismas. En caso de que se identifique cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad darán conocimiento de ello a la Ertzaintza, a URA, a Servicios Sociales o al Departamento de Salud.

"Las inspectoras llevan unos meses trabajando y su labor pretende velar por el bienestar de los niños y las niñas, su trabajo más allá de buscar defectos es asegurar que los menores están en las mejores condiciones posibles" ha explicado la consejera.

También se publicarán en la web https://www.gazteaukera.euskadi.eus/ las actividades de ocio educativo y de tiempo libre que hayan sido declaradas y que cumplan los requisitos establecidos en este decreto y sus normas de desarrollo.

En cuanto a la mejora de los ratios de monitores-niños, al frente de toda actividad siempre habrá una persona responsable que tendrá el título de director y, si en la actividad hay más de 100 personas participantes, será obligatoria la presencia, además, de otra persona directora.

A su vez, al frente de toda actividad habrá dos monitores para grupos menores de diez niños. Cuando en las actividades participen 21 o más menores, se incorporará al equipo, como mínimo, una persona monitora más por cada diez participantes.

MAYOR PROTECCIÓN AL MENOR

Otra de las novedades es que las entidades nombrarán a una persona delegada de protección a la infancia y a la adolescencia, que será la persona de referencia en protección e impulsará un ocio educativo y tiempo libre inclusivo, donde "todas las personas se sientan respetadas y seguras". Además, se asegurará de que el personal presenta el certificado negativo de delitos sexuales.

Nerea Melgosa ha explicado que las personas menores de edad, sus familias y el personal de la actividad "deberán saber que pueden acudir a ella si necesitan ayuda", y será la encargada de explicar los protocolos de prevención y protección frente a la violencia y se asegurará de que todas las personas "los conocen y saben cómo utilizarlos".

En este sentido, las Administraciones Públicas Vascas elaborarán protocolos de actuación para prevenir, detectar y actuar frente a la violencia machista y el acoso en las actividades de ocio y tiempo libre.

Según el nuevo decreto, las actividades de ocio educativo y tiempo libre deberán garantizar un uso responsable, seguro y educativo de las tecnologías de la información y de la comunicación, "protegiendo la intimidad, la imagen y los datos personales de las personas menores de edad", conforme a la normativa vigente y a los derechos digitales de la infancia y de la adolescencia.

Asimismo, garantizará el respeto a los derechos lingüísticos de las personas participantes en la actividad, para promover el uso del euskera, como lengua propia de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Entre otros aspectos, las actividades dirigidas, exclusivamente, a personas menores con discapacidad, contaran con los apoyos, ajustes y condiciones de accesibilidad que resulten necesarios. También, el Gobierno Vasco desarrollará una aplicación informática interoperable con el resto de las administraciones públicas vascas con competencias en materia de ocio educativo y tiempo libre.

"NO VA CONTRA NADIE"

La consejera ha subrayado que este nuevo decreto "no va en contra nadie, ni busca poner en la diana a ninguna apuesta pedagógica en concreto", aunque ha querido dejar claro que "sólo las actividades que aseguren el respeto a la intimidad y a la dignidad de los menores, y encajen con sus requisitos, serán las únicas viables".

"Este nuevo decreto no sólo ordena y actualiza una normativa, reconoce el valor profundo del ocio educativo y lo fortalece como una herramienta del bienestar, inclusión, seguridad y desarrollo comunitario. Es una norma que acompaña a las entidades, al sector y protege también a los menores, da confianza a las familias y consolida un modelo de tiempo libre educativo más cuidado, más coordinado y más preparado para el futuro", ha manifestado.

Cuestionada por la decisión de un juzgado de Vitoria-Gasteiz que ha suspendido cautelarmente la inhabilitación de tres años impuesta por la Diputación de Álava a la asociación Sarrea Euskal Udalekua para organizar el campamento de Bernedo, Melgosa ha mostrado su "respeto" por la decisión judicial. La consejera ha apelado a "esperar" para conocer las alegaciones que va a presentar la Diputación alavesa al respecto.

ENTRADA EN VIGOR

El decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el BOPV. Por un lado, se exigirá el 60% de las titulaciones o certificaciones de las personas monitoras para el ejercicio de sus funciones durante este año, un porcentaje que aumenta al 70% en 2027 y al 80% de los monitores en 2028.

Por otro lado, los ratios de las personas monitoras y directoras y las titulaciones requeridas para el desarrollo de las actividades reguladas en este decreto se exigirán a los tres meses de su entrada en vigor. Hasta entonces, se aplicarán las ratios y titulaciones previstas en el Decreto 170/1985. A su vez, las declaraciones responsables presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto se regirán por el Decreto 170/1985.