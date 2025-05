El Gobierno Vasco apuesta por "reconfigurar estrategias" para afrontar los retos de las denominaciones de origen

VITORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha reconocido la necesidad de "reconfigurar las estrategias" de las denominaciones de origen para afrontar retos como la caída en el consumo de vino o las "guerras arancelarias".

Barredo ha intervenido este lunes en Samaniego (Álava), junto a la consejera de Agricultura de La Rioja, Noemi Manzanos, y el presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Fernando Ezquerro, en la clausura de una jornada para analizar la situación del sector en los principales mercados de Rioja y definir objetivos y estrategias que reposicionen esta marca.

La consejera ha alertado del retroceso mundial en el consumo de vino, una tendencia negativa que en el Estado se sitúa en el 12% en la última década, según ha explicado en un comunicado.

Barredo ha señalado otros problemas, como "la propiedad del viñedo envejecida", dado que en Rioja Alavesa el 35% de las parcelas son de viticultores que tienen más de 45 años. En esta línea, ha manifestado que "solo un 8% de las explotaciones cuentan con relevo generacional asegurado".

INESTABILIDAD MUNDIAL

A su vez, ha alertado de "la inestabilidad geopolítica mundial, que marca guerras comerciales que alteran los mercados y genera inseguridad e incertidumbre".

Para Barredo, "reflexionar sobre el futuro de la Denominación de Origen Calificada Rioja "no es solo hablar o debatir de vino, ya que ello supone analizar los mercados, los nuevos posibles escenarios y nuestro posicionamiento".

"Es preciso reconfigurar nuestras estrategias, repensar si la dirección que llevamos es la adecuada, analizar nuestro territorio, liderazgo y posicionamiento en los diferentes mercados locales, estatales e internacionales", ha explicado.

Asimismo, ha considerado que la tradición de la Denominación de Origen "ofrece valores muy importantes para diferenciarnos en el mercado". En todo caso, ha indicado que "la evolución es imprescindible a todos los niveles, con nuevas demandas, gustos o exigencias de calidad y producto de los consumidores, y nuevas fórmulas de gestión y gobernanza".

La consejera ha reafirmado el compromiso del Gobierno Vasco con el sector primario. "No vamos a quedarnos al margen, no vamos a dejar solo al sector, y vamos a intentar que los problemas no se acumulen sin respuesta", ha asegurado.

PLAN DE DEFENSA INDUSTRIAL

En este sentido, ha recordado que desde el Gobierno Vasco se han activado diferentes medidas para dar respuestas a situaciones más inmediatas, como un conjunto de actuaciones de más de 2.000 millones destinadas a "responder a esa posible guerra comercial arancelaria".

"De este plan de defensa industrial nuestro Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca pondrá en marcha medidas específicas", ha afirmado Barredo, quien ha precisado que se aportarán 50 millones para activar de nuevo el programa Nekafin para dar liquidez al sector de bodegas.

Además, ha recordado que se movilizarán 4,2 millones en ayudas a la cosecha en verde para equilibrar oferta y demanda, y ocho millones de euros para la promoción internacional del vino vasco.