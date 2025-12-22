Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Barakaldo dan continuidad al proyecto piloto para favorecer la emancipación juvenil

Archivo - Oficina Gaz de Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BAARAKALDO - Archivo

VITORIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado el convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Ayuntamiento de Barakaldo para dar continuidad a un proyecto integral piloto que busca "favorecer la emancipación juvenil desde el sistema juvenil, con participación activa de las personas jóvenes en un contexto de transición social y demográfica".

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que el acuerdo se apoya en la competencia exclusiva en materia de juventud de la Comunidad Autónoma y se plantea como continuación del convenio firmado el 29 de diciembre de 2023, mediante un anexo de modificación y prórroga que mantiene la línea de trabajo ya iniciada.

La dotación económica vinculada al convenio asciende a 890.160 euros y la continuidad del proyecto se respalda con la actividad acreditada por el propio Ayuntamiento en torno al espacio 'GAZ' que, en 2025, registró un total de 2.520 consultas.

En este sentido, el Gobierno Vasco ha detallado que las consultas fueron realizadas por 2.095 personas usuarias (con consultas presenciales y no presenciales prácticamente equilibradas). Por canales, ha destacado las 1.074 atenciones presenciales y un volumen relevante de consultas por WhatsApp (584), además de teléfono y email.

Por temáticas, el espacio ha atendido principalmente cuestiones de cultura/ocio (639), educación (180), vivienda (145) y trabajo (124), además de un elevado volumen de apoyo en inscripciones y solicitudes (por ejemplo, 1.059 en el apartado "GB").

El dispositivo incluye también servicios de acompañamiento especializado, con 87 asesorías (psicológica, jurídica y movilidad) y una Escuela de la Emancipación que, en 2025, sumó 251 participaciones en sus acciones.