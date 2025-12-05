El Gobierno Vasco celebrará un acto con medio millar de jóvenes para "desmontar los mitos que dulcifican el franquismo"

Archivo - La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José - PSE-EE - Archivo

VITORIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco reunirá el 25 de febrero del próximo año a 500 jóvenes en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), en un acto organizado para "desmontar los mitos que pretenden dulcificar la dictadura franquista" en las redes sociales, según ha anunciado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que ha añadido que el Ejecutivo colabora con una asociación memorialista alemana en un plan para concienciar a los jóvenes sobre "la sinrazón del fascismo y el nazismo".

La consejera ha dado a conocer ambas medidas en su respuesta a una pregunta del PSE-EE en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco.

San José ha expresado su preocupación por el hecho de que según encuestas recientes, alrededor de un 25% de los jóvenes españoles vea preferible, en determinadas circunstancias, un régimen autoritario frente a una democracia.

La consejera ha afirmado que en el caso de Euskadi, esta percepción de los jóvenes tiene "sus propios matices", dado que --según ha afirmado-- una parte de la juventud vasca parece pensar que "en determinados contextos, los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos pueden quedar en suspenso, anulados".

De esa forma, ha lamentado que "estos días estamos viendo nuestras calles como una parte minoritaria de la juventud pone en tela de juicio valores fundamentales como los de la convivencia y la pluralidad". "Volvemos a ver la imagen de políticos dentro de dianas, sedes de partidos atacadas, mensajes de odio", ha criticado.

Tras condenar todas estas muestras de violencia, ha afirmado que su departamento "seguirá trabajando sin descanso para aportar las herramientas necesarias y reforzar aquellos flancos de nuestra convivencia que algunos sectores minoritarios pretenden poner en tela de juicio". San José ha anunciado que en primer lugar, se impulsarán campañas de concienciación a favor de la defensa activa de los derechos humanos.

"Tenemos que ser capaces de construir una sociedad incompatible con los mensajes de odio y la violencia; tenemos que ser capaces de aprender de los esperanzadores pasos que hemos dado como sociedad; tenemos que activarnos frente a quienes señalan al diferente, a quienes tienen otro color de piel, reza diferente o siente su sexualidad y su género libremente", ha manifestado.

"NO CABE EL SILENCIO"

En este sentido, ha indicado que es necesario dejar claro que "ante la violación de los derechos más básicos de cada individuo, no cabe el silencio, la pasividad o mirar hacia otro lado".

A su vez, ha explicado que también es necesario trabajar en la deslegitimación de la violencia a través de la memoria. Por ese motivo, ha anunciado que el 25 de febrero del próximo año, su Departamento reunirá a más de 500 alumnos de ESO en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), en un acto organizado "para desmontar todos los mitos que pretenden dulcificar la dictadura franquista en las redes sociales".

Asimismo, ha dado a conocer que el Ejecutivo vasco está trabajando junto al Gobierno de Navarra, la Asociación Buchenwald --una entidad dedicada a la memoria de la deportación en los campos nazis-- y el Gobierno de España para iniciar, a partir de 2026, un programa conjunto sobre "la sinrazón del fascismo y el nazismo" a través del relato de lo ocurrido en el campo de concentración de Buchenwald (Alemania).

Mediante este proyecto se recordarán --según ha explicado-- "las duras experiencias vitales" de los 55 vascos deportados a ese campo nazi, al que podrán viajar en el mes de abril los alumnos que participen en el programa.