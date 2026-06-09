El Gobierno Vasco cierra con éxito una nueva emisión de deuda pública por 500 millones de euros

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha completado con éxito una nueva emisión de deuda pública mediante bonos por valor de 500 millones de euros, en el marco del Plan Euskadi Eraldatuz 2030, en una operación que ha registrado una elevada demanda por parte de inversores institucionales (superior a los 2.100 millones de euros) y ha sido ampliamente suscrita.

La emisión --según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado-- se ha cerrado "en condiciones financieras favorables, optimizando el coste de financiación", y ha permitido mantener el diferencial respecto al bono del Tesoro español en 4 puntos básicos, igualando el nivel competitivo alcanzado en la operación del pasado mes de enero, que fue a 10 años y con etiqueta sostenible.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que en 2025 el diferencial se fijó en 7 puntos básicos. El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha considerado un "éxito" que se haya logrado mantener el margen en 4 puntos básicos en un contexto en el que "el mercado es muy diferente al de principios de año, mucho más volátil, con menos inversores, y con una emisión sin etiqueta sostenible".

El consejero considera que el resultado de esta operación "refleja la confianza de los mercados en la solvencia, estabilidad y credibilidad de la política económica y financiera del Ejecutivo vasco".

D'Anjou ha añadido que esta nueva emisión "refuerza la credibilidad y el liderazgo financiero de Euskadi en los mercados internacionales". Asimismo, ha subrayado que la elevada demanda "demuestra el respaldo de los inversores a un modelo económico sólido y a una gestión rigurosa de las finanzas públicas".

De los 500 millones de euros, más del 70% se ha colocado en inversores internacionales de Alemania, Noruega, Middle East, Países Bajos, Italia, Francia y Reino Unido. En el caso de la demanda de los inversores del Estado, el 35% son vascos.

La emisión cuenta con un vencimiento a largo plazo, fijado en octubre de 2035, lo que permite seguir configurando una estructura de deuda "equilibrada y alineada con una estrategia prudente y eficiente de gestión financiera", ha destacado el Gobierno.

Las entidades financieras que han actuado como coordinadores globales de la operación han sido Kutxabank y BBVA, participando en la emisión junto con Caixabank, Deutsche Bank, ING, Banco Sabadell y Banco Santander.

Este resultado se produce apenas unos días después de la gira internacional llevado a cabo por una delegación del Departamento de Hacienda y Finanzas en Ámsterdam y Londres, en el que se mantuvieron encuentros directos con inversores institucionales. Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo vasco de reforzar el diálogo permanente con los mercados y consolidar su posicionamiento como emisor de referencia.

FORTALEZA ECONÓMICA

Durante dichos encuentros, se explicó a los potenciales inversores "la fortaleza de la economía vasca, con un crecimiento sostenido y unas perspectivas estables", así como las oportunidades ligadas al Plan Euskadi Eraldatuz 2030, orientado a movilizar inversión público- privada y apoyar proyectos transformadores.

El Ejecutivo ha destacado que esta operación "reafirma la capacidad del Gobierno Vasco para acceder a los mercados en condiciones competitivas, diversificar su base inversora y asegurar los recursos necesarios para el desarrollo económico y social de Euskadi, en línea con una política financiera basada en la responsabilidad, la eficiencia y la confianza".