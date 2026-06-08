Gobierno vasco cifra en 200 millones el coste para Euskadi del "shock energético" por la situación del estrecho de Ormuz

Reunión del Consejo Vasco de Industria - IREKIA

BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha cifrado en 200 millones el coste que ha tenido para Euskadi el "shock energético" por la situación del estrecho de Ormuez, según se ha indicado en el Consejo Vasco de Industria, que ha reclamado convertir en estructurales las medidas coyunturales del Real Decreto ante el aumento de la factura eléctrica.

Este balance ha sido dado a conocer en el transcurso de la reunión del Consejo Vasco de Industria, celebrado en el Campus de Zamudio del Parque Tecnológico de Euskadi, donde se ha realizado balance de las principales acciones llevadas a cabo por el Gobierno vasco dentro del Plan de Industria-Euskadi 2030.

El Consejo ha estado liderado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, en el que también han tomado parte el presidente de Ayesa Digital, Iñigo Ucín; el director ejecutivo de I+MED, Manu Muñoz; el delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco y presidente de I-DE, Asís Canales; la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe; el director del Gabinete de Industria, Iñigo Arana; y la presidenta de FVEM, Begoña San Miguel.

Al inicio de su intervención, el consejero Mikel Jauregi, ha hecho una valoración de la situación en el Estrecho de Ormuz, que "no está mejorando", y sus consecuencias sobre Euskadi.

FACTURA DE 200 MILLONES

"Este shock energético ya nos ha pasado una factura de 200 millones en Euskadi. Es decir, ya nos ha costado el equivalente a dos hospitales de Tolosa", ha advertido.

En concreto, el consejero ha señalado que la industria es el sector que más está sufriendo las consecuencias del shock energético y el Gobierno vasco sigue "tomando medidas para defender y transformar" la industria vasca.

Jauregi ha recordado que en febrero de 2025 se convocó la primera reunión del Grupo para la Defensa Industrial ante la necesidad de hacer un "frente común" ante la amenaza de los aranceles de Trump. Unos meses después se presentó el Plan de Industria-Euskadi 2030 y el consejero ha hecho repaso de las acciones realizadas durante este último año, en el marco del Plan de Industria.

El consejero vasco ha destacado la "fortaleza y solidez" de la industria vasca. "A pesar de la incertidumbre geopolítica mundial, con la crisis de Ormuz como el máximo exponente, y la debilidad económica europea, el destino de dos terceras partes de nuestras exportaciones, la industria vasca está demostrando una resiliencia notable con una apuesta histórica por la innovación y el fomento del empleo industrial", ha añadido.

A su juicio, ante esta realidad, "no hay varita mágica" y ha defendido que el camino es "más industria, mejor industria y menos emisiones", además de "más colaboración y menos burocracia".

El consejero ha destacado que Euskadi tiene "bases sólidas" y se prevé que la economía vasca crezca el 1,9% este año, y el 1,6% en 2027. También ha subrayado que se ha logrado un nuevo récord de empleo con 1.042.000 trabajadores y en mayo de 2026 había 185.000 empleos industriales en Euskadi, con un total de 2.700 empleos industriales netos creados en los últimos dos años. Por su parte, el PIB industrial era de 19.979 millones en 2023 y ahora es de 20.958 millones, 1.000 millones más de PIB industrial.

RESULTADOS DEL PLAN DE INDUSTRIA-EUSKADI 2030

Durante el Consejo, se han compartido las actividades más relevantes desarrolladas dentro del Plan de Industria-Euskadi 2030 durante este último año.

Ese Plan de Industria-Euskadi 230 plantea tres ejes estratégicos "Más industria, mejor industria y menos emisiones". Dentro del eje "Más Industria", y bajo el epígrafe "Arraigar nuestra industria", Iñigo Ucín ha recordado que la activación de la Alianza Financiera Vasca ha permitido crear consorcios de inversores vascos que han posibilitado operaciones de arraigo en Euskadi como las de Talgo, Ayesa o Uvesco. Estas compañías facturan al año 2.468 millones y emplean a 7.900 personas.

Por su parte, Manu Muñoz, ha desglosado las acciones desarrolladas dentro del eje "Mejor Industria" con el objetivo de aumentar el nivel tecnológico innovador de la Industria.

Según ha apuntado, se ha evidenciado que la industria vasca ha hecho suya la prioridad de innovar porque los proyectos de i+D presentados han superado las cifras de años anteriores y han sido de mayor tamaño. Este año se han presentado 1.050 proyectos, un 17% más que en 2024. El Gobierno Vasco ha realizado una dotación "histórica" a los proyectos de I+D con un aumento del 86%, pasando de los 91 a los 169 millones este año en el programa Hazitek.

El resultado también se ha puesto de manifiesto en el crecimiento de la inversión total movilizada en I+D que ha crecido un 92% en dos años, ya que este año llega a los 505 millones, duplicando esta inversión, desde los 264 millones de 2024.

En el ámbito del eje "Menos Emisiones", Asís Canales ha destacado la necesidad de incrementar la capacidad de nuestras redes eléctricas. El Gobierno Vasco ha conseguido un acuerdo para aumentar en más del 40% la potencia de la red eléctrica de transporte de Euskadi, dentro de la propuesta de Planificación de Redes Eléctricas 2025-2030 que está en trámite.

Además, el Ejecutivo vasco ha aprobado el Plan Anual de Inversiones de Iberdrola Distribución, con 332 millones de euros entre 2027 y 2029, y más de 110 millones ya en 2027, un 42% más que en 2026.

Por otro lado, el Gobierno ha lanzado un decálogo de medidas para reducir la factura eléctrica, que supondrían un ahorro potencial para el conjunto de la industria de 225 millones.

Asimismo, se ha reivindicado convertir en estructurales las medidas coyunturales adoptadas en Real decreto para combatir las consecuencias de incremento de la factura eléctrica derivadas de la crisis de Oriente Medio.

Por otra parte, en la reunión Tamara Yagüe ha abordado la Simplificación administrativa y desburocratización, con la propuesta de la denominada "Autopista regulatoria", con la que se pretende reducir los plazos para Proyectos de Interés Público Superior (PIPS) en más de un 30%, pudiendo llegar hasta una reducción del 75% en función del proyecto, abarcando todos los procedimientos administrativos e implicando a todas las administraciones.

PROYECTOS TRANSFORMADORES

También se han repasado los proyectos Transformadores que actúan como instrumento estratégico del Plan de Industria-Euskadi 2030. Hasta este momento, se han presentado cinco que suponen una inversión inicial de más de 642 millones, de los cuales 368 millones se destinan a I+D y desarrollo tecnológico.

Entre los cinco proyectos se crearán más de 3.622 puestos de trabajo de calidad en los próximos años y traccionarán a otras 153 empresas, la mayoría pymes.

En el apartado de Transformación y diversificación de las pymes, se ha precisado que este año se ha llegado a los 275 millones destinados a ese objetivo, un 51% más que el año anterior.

Dentro de los programas de I+D, 654 pymes han sido beneficiarias del programa Hazitek y han recibido más del 40% de las ayudas, y otras 389 pymes han presentado proyectos de innovación por valor de 107 millones en el programa Fast Track Innobideak.

La apuesta por impulsar la diversificación empresarial se evidencia en que los programas de apoyo a la diversificación aumentarán su dotación hasta alcanzar los 54 millones para la diversificación de producto y otros 26 para la diversificación de mercados.

El impulso digital representa otro de los pilares fundamentales de la estrategia industrial y en este contexto las ayudas destinadas a ambas áreas alcanzarán una cifra récord de 28 millones en 2026. Además, se ha diseñado un itinerario específico para facilitar la adopción progresiva de la inteligencia artificial por parte de las empresas.