El Ejecutivo Vasco concede una ayuda de 78.800 euros para impulsar vías seguras de migración laboral

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una subvención directa de 78.872 euros a la Fundación para la Formación Técnica en Máquina Herramienta, destinada a desarrollar una actuación específica dentro del proyecto piloto de exploración de vías de migración laboral seguras.

Esta iniciativa forma parte del conjunto de proyectos tractores de Innovación del Gobierno Vasco y se integra en el proyecto Mentor-Lan, liderado por la Viceconsejería de Empleo e Inclusión.

La finalidad del proyecto es ensayar canales de movilidad laboral y educativa ordenados y seguros, que reduzcan los riesgos para la vida y la integridad de las personas migrantes, y eviten situaciones de irregularidad administrativa y vulnerabilidad.

Este itinerario comenzará con una fase de formación en origen en Ecuador y continuará con la selección de las personas participantes que viajarán a Euskadi.

Estas personas recibirán formación en fabricación avanzada en el Instituto de Máquina Herramienta, mediante la modalidad de formación dual y en colaboración con empresas vascas. El programa incluye, además, información previa, tramitación administrativa, acogida y acompañamiento para favorecer la inclusión social.

El proyecto se enmarca en las Alianzas Globales para el Desarrollo de Habilidades Laborales entre Ecuador y Euskadi y persigue un triple objetivo: reforzar la capacitación profesional en el país de origen, responder a la necesidad de talento cualificado del tejido productivo vasco, y ofrecer a las personas participantes una vía segura de formación e incorporación laboral.

El programa cuenta con la colaboración y cofinanciación de los departamentos de Educación y de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, así como del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través del Banco Mundial.