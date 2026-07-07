El Gobierno Vasco concede a Confebask 50.000 euros para impulsar la incorporación laboral de migrantes en empresas

VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes la concesión de una subvención directa a Confebask de 50.028 euros para impulsar la realización de un programa de apoyo a la incorporación laboral de personas migrantes en las empresas vascas.

El programa presentado por la Confederación Empresarial Vasca tiene como objeto facilitar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, un conocimiento claro y actualizado del marco normativo en materia de extranjería, así como asesoramiento técnico y jurídico individualizado para la contratación de personas migrantes.

Además, este proyecto contempla la puesta a disposición de materiales y herramientas prácticas, el impulso de mecanismos de conexión entre la oferta y la demanda de empleo, y la identificación de barreras y buenas prácticas que permitan mejorar futuras políticas públicas en esta materia.

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha optado por la concesión directa de esta subvención, de carácter excepcional, al considerar que el proyecto responde a una circunstancia puntual y singular vinculada al actual proceso de regularización extraordinaria y a la autorización de trabajo a personas que se encuentran en el País Vasco de manera irregular, una situación que no puede encuadrarse en las convocatorias de carácter general que gestiona el departamento.

El plazo de ejecución del programa se extiende desde el momento de la concesión de la subvención hasta el 31 de diciembre de 2026. El Informe de Competitividad del País Vasco 2024, elaborado por Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad, identifica el relevo generacional y la disponibilidad de talento como uno de los principales retos para la competitividad futura de Euskadi.

El estudio señala que las personas de origen extranjero representan ya el 12% de la población vasca, aunque continúan registrando menores tasas de ocupación y mayores dificultades de acceso a empleos ajustados a su formación y experiencia.