El Gobierno Vasco concederá 160.000 euros en ayudas a la flota afectada por el fin del acuerdo entre la UE y Senegal

VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco concederá 160.000 euros en ayudas a la flota pesquera afectada por el fin del acuerdo entre la Unión Europea y Senegal.

Tras más de cinco meses, la flota afectada por esta situación no ha obtenido ningún tipo de ingreso económico al no poder realizar actividad pesquera.

Por ello se prevé la concesión de ayudas directas que tienen como finalidad intentan compensar en parte la falta de ingresos, así como los gastos sufridos por esta flota durante este periodo de cinco meses que ha permanecido parada y amarrada en el puerto de Dakar.

El importe total de las ayudas asciende a 160.000 euros, de los que serán beneficiarias las personas físicas y jurídicas que tienen la condición de empresa armadora de algún buque pesquero con puerto base en el País Vasco, que estén incluidos en la lista 'C' de buques atuneros cañeros en aguas africanas con base en Dakar del Censo especifico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo en el océano Atlántico.

Los buques beneficiaros de esta ayuda serán los que se recogen en el 'Anexo I' y la cuantía correspondiente a cada uno de ellos asciende a 40.000 euros.