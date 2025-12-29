Gobierno vasco confirma, tras la Rasve, que el Ministerio insiste en no vacunar a toda la cabaña bovina de Euskadi

Vacas - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha confirmado, tras la reunión de la Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria), que el Ministerio insiste en no vacunar de forma preventiva a toda la cabaña bovina de Euskadi frente a la dermatosis nodular contagiosa, sino solo a la de Gipuzkoa.

Según han precisado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en el encuentro de la Rasve, Euskadi ha insistido en la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina.

La Comunidad Autónoma Vasca había solicitado ya, en la anterior reunión de esta Rasve, junto con Navarra y Aragón, la vacunación de toda la cabaña ganadera bovina, si bien la propuesta del Ministerio fue focalizar esa vacunación preventiva en una franja paralela limitando con Pirineos, como ha reiterado este lunes.

La consejería de Amaia Barredo está analizando el contenido del encuentro de hoy para realizar una lectura más en profundidad de lo que se ha tratado en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAP).