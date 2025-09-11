Gobierno vasco constituye este mes mesas sectoriales en automoción, siderurgia y fabricación avanzada por los aranceles

BILBAO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco pondrá en marcha este mes tres mesas sectoriales para los sectores siderúrgico, de fabricación avanzada y automoción con objeto de evaluar el impacto y articular respuestas y ayudas ante los aranceles de Estados Unidos, que estima reducirán en 700 millones las ventas de la industria vasca.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en Bilbao en la que ha dado a conocer la convocatoria de mesas sectoriales, en las que se va a analizar y coordinar la respuesta público-privada a los aranceles de EEUU a Europa que son, con cáracter general, del 15% pero se elevan al 50% al acero y alumninio.

Mikel Jauregi ha recordado que las exportaciones a EEUU en 2024 ascendieron a 1.991 millones y ha precisado que, teniendo en cuenta el impacto directo e indirecto de los aranceles, se estima un potencial sobrecoste de las exportaciones vascas a Estados Unidos cercano a los 349 millones. Además, se prevé una reducción de ventas para la industria de 700 millones y una caída de alrededor del 0,33% del PIB de Euskadi.

Tras un análisis genérico del impacto arancelario en la mesa de Defensa industrial, el Gobierno Vasco, una vez conocidos los aranceles para Europa y a la espera de la "fotofinish" derivada de acuerdos arancelarios pendientes en otros países, ha decidido poner en marcha este mes tres mesas sectoriales, centradas en los sectores más afectados, tanto por su impacto directo como indirecto.

También se ha tenido en cuenta a la hora de fijar los sectores prioritarios para constituir estas mesas los aranceles que puedan tener otros mercados y la existencia no de competencia local en EEUU.

Con estas variables, se ha decidido poner en marcha tres mesas sectoriales en el sector siderúrgico, el sector de fabricación avanzada y el sector de automoción.

Estas mesas se convocarán en septiembre, la del sector siderúrgico el día 15, y los días 22 y 29 las dedicadas a automoción y máquina- herramienta respectivamente. A juicio del Gobierno, esta respuesta más sectorial permitirá diseñar ayudas "hechas a medida para aquellos campos industriales que más lo necesiten".

