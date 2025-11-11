Gobierno Vasco construirá 24 viviendas en Mundaka tras un acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión de una parcela

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la operación para la cesión gratuita de suelo por parte del Ayuntamiento de Mundaka (Bizkaia) para la construcción de 24 viviendas de protección pública en régimen de alquiler.

La parcela, identificada como finca 2.691 del ámbito ADR-EA18 "Erreka", pasa así a ser titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que promoverá en ella una nueva promoción de vivienda protegida para dar respuesta a la emergencia habitacional existente.

El proyecto de construcción de las 24 viviendas ya se encuentra en fase de licitación pública, primer paso para iniciar las obras en el ámbito de Erreka en los próximos meses. Esta operación se enmarca en el convenio de colaboración firmado el 8 de abril de 2024 entre el Departamento de Vivienda y el consistorio vizcaíno, cuyo objetivo es incrementar el parque público de vivienda en alquiler y facilitar el acceso a un hogar digno y asequible a las personas que no pueden acceder al mercado libre.

El Ejecutivo ha autorizado la aceptación de esta cesión gratuita, que incluye tanto la finca principal como el 15% del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria, y ha determinado que su destino será la promoción de vivienda protegida.

Según el acuerdo, los gastos notariales y registrales correrán a cargo de la Administración General, mientras que el Ayuntamiento asume la entrega de la parcela libre de cargas, servidumbres y contaminación.