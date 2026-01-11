Gobierno vasco cree "alarmante" la "falta de garantías" para materializar los 5 traspasos previstos cerrar el viernes

Archivo - La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha considerado "alarmante" la "falta de garantías" para materializar los cinco traspasos suscritos con el Ejecutivo central que está previsto cerrar en la Comisión Mixta de transferencias fijada para el próximo 16 de enero, y ha advertido que "no llegar con todas las garantías" para materializarlos "tal y como fueron suscritos, nos llevaría a un escenario institucional y político diferente".

En declaraciones a EITB, recogidas por Europa Press, Ibone Bengoetxea se ha referido, de esta forma, a la celebración el próximo viernes de la Comisión Mixta de Transferencias, en principio prevista para el pasado 29 de diciembre pero que los gobiernos vascos y central acordaron posponer con el fin de "disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos" alcanzados en la reunión bilateral del pasado mes de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales.

En esta Comisión Mixta de Transferencias del viernes está previsto materializar los traspasos de salvamente marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.

En diciembre, el Gobierno Vasco argumentó que no se daban las condiciones necesarias para celebrar la Comisión Mixta y advirtió que no iba a aceptar "traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y el espíritu de dichos acuerdos".

Desde el Ejecutivo vasco indicaron que "persistían obstáculos técnicos, administrativos y económicos" que impedían cerrar los traspasos en los términos acordados y, en concreto, explicaron que seguían si resolverse "cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación" y que no existía aún "conformidad sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social".

Por ello, ambos ejecutivos acordaron posponer al 16 de enero la Comisión Mixta de Transferencias con el objetivo de seguir trabajando para "cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas".

"NO SE DAN LAS CONDICIONES"

A cinco días de la celebración de la Comisión Mixta, Ibone Bengoetxea ha afirmado que, "sin en diciembre la situación nos parecía preocupante, ahora es alarmante" y ha considerado que "no es serio ni aceptable que estemos así". "No se dan las condiciones para que esta comisión mixta de la semana que viene, de aquí a cinco días, se pueda producir con todas las garantías para que las transferencias pendientes se puedan materializar", ha manifestado.

La vicelehendakari, que ha considerado que no es "cuestión de mala fe" por parte del Ejecutivo central, ha advertido que "un gobierno serio debe cumplir los acuerdos a tiempo, aunque el contexto sea complicado".

"Queremos creer que no hay mala fe y también que el Gobierno español tiene muchos frente abiertos y que esta situación pudiera ser consecuencia de eso, pero, en cualquier caso, no es la dinámica aceptable entre dos gobiernos y no es una forma seria de trabajar para cumplir los compromisos pactados y rubricados", ha remarcado.

Ibone Bengoetxea ha afirmado, "con voluntad política, todos los escollos son salvables", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado.

Tras insistir en que "es el momento ya de cumplir lo que el lehendakari y el presidente Sánchez certificaron y rubricaron en julio", Bengoetxea ha confiando en que "las partes van a hacer todos los esfuerzos en su mano, que tienen que ver con voluntades políticas para cumplir esos compromisos".

De lo contrario, ha advertido, "estaríamos hablando de una lectura distinta, una lectura que no permitiría excusas, una lectura que tendríamos que entender que tiene que ver con un incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y, por tanto, esto nos llevaría a otro escenario institucional y político".

"No llegar con todas las garantías para que los acuerdos suscritos en julio por ambos gobiernos se puedan materializar palabra a palabra en su contenido y en su forma, tal y como fueron suscritos, nos llevaría a una lectura diferente y a un escenario institucional y político también diferente", ha reiterado.

APOYO A SÁNCHEZ

Preguntada por si este cambio de escenario podría suponer retirar el apoyo a Pedro Sánchez, la vicelehendakari ha dicho que el vasco "no es un gobierno especulativo".

"El Gobierno vasco es un gobierno serio y es el momento de dejar que los equipos sigan trabajando para que este viernes puedan darse las condiciones que, desde luego, garanticen que esos traspasos se produzcan con plenas garantías, pero no vamos a especular", ha concluido.