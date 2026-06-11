Gobierno Vasco denuncia "falta de transparencia" en torno al impacto en las autonomías del Pacto europeo de Migración

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VITORIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha vuelto a denunciar la "falta de transparencia" respecto al impacto que tendrá en las comunidades autónomas la entrada en vigor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, por lo que ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ofrezca aclaraciones sobre este asunto al Gobierno Vasco.

Melgosa, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, se ha referido a la entrada en vigor, este próximo viernes, del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea.

La consejera ha afirmado que, pese a los cambios que va a suponer esta nueva normativa en la gestión de las migraciones y peticiones de asilo, desconoce "la situación" en la que quedará el centro para personas refugiadas habilitado por el Gobierno central en Vitoria-Gasteiz, y el centro de atención para migrantes en tránsito Hilanderas, ubicado en Irun (Gipuzkoa).

Nerea Melgosa ha añadido que también desconoce cuál será a partir de ahora "el papel de las regiones" respecto a los procesos migratorios y de acogida de refugiados, pese a que son estos territorios los que, según ha destacado, han de gestionar los procesos de acogida "desde el punto de vista comunitario".

Melgosa ha reiterado su disposición a hablar sobre estas cuestiones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Tengo mi teléfono abierto, el correo electrónico, el whatsapp, telegram, de igual, pero que nos llamen desde el Ministerio y que nos digan qué es lo que va a pasar a las comunidades autónomas", ha reclamado.

Además, ha mostrado su "preocupación" ante la "falta de transparencia" que existe en torno a este asunto, y ha afirmado que "no es de recibo" esta forma de actuar. "Es verdad que el Estado tienen sus competencias, pero al final quien actúa con la persona, sobre el terreno son las administraciones locales, forales y regionales", ha manifestado.