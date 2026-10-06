El Gobierno Vasco descarta generar "falsas expectativas" sobre nuevas transferencias antes de las elecciones

1123350.1.260.149.20261006134658 Archivo - María Ubarretxena - IREKIA - Archivo

VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha reconocido que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre "condiciona" las negociaciones con el Ejecutivo central sobre el traspaso de competencias estatutarias a Euskadi, por lo que ha llamado a no generar "falsas expectativas" sobre la posibilidad de que se puedan producir nuevas transferencias antes de los comicios.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación, se ha referido al impacto que tendrá el adelanto electoral en el proceso de transferencias de competencias estatutarias a Euskadi.

La portavoz, que a su vez es consejera de Autogobierno, ha reconocido que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre "condiciona, evidentemente, los tiempos" para seguir avanzando en este proceso.

De esa forma, ha dado prácticamente por hecho que no se va a poder culminar el proceso para completar el despliegue del Estatuto de Gernika de 1979 antes de los comicios, para los que ha recordado que apenas quedan 53 días.

"Por nuestra parte, hemos manifestado nuestra voluntad de acuerdo; hemos trabajado con tesón; hemos ido a Madrid todas las veces que hemos tenido que ir; y nos hemos atornillado a la silla de la negociación", ha indicado, para añadir que dado el escaso tiempo restante para las elecciones "no hay que poner falsas expectativas".

En todo caso, ha querido "poner en valor" las 14 transferencias logradas en esta legislatura, pese a que aún quedan cinco traspasos por completar. "Había un compromiso para cerrar el Estatuto de Gernika, y no se ha conseguido", ha lamentado.

"Vamos a ver qué posibilidades puede haber, pero si llevamos negociando estas cinco materias desde hace año y pico, y nos quedan 53 días...", ha señalado Ubarretxena, que ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez estará más pendiente de los comicios que de las negociaciones sobre nuevas transferencias.

"El escenario es el que es", ha asumido, si bien ha afirmado que "seguiremos hablando". Ubarretxena ha recordado que las cinco competencias estatutarias pendientes de transferir a Euskadi son "la de protección social, que engloba las fases de Seguridad Social que faltan y el FOGASA, Paradores, Puertos, Banca y Finanzas, y el Régimen Electoral Municipal. "Obviamente, no se ha cumplido el pacto de concluir el Estatuto de Gernika, que tenía una fecha final que no se ha cumplido", ha lamentado.

BALANCE "POSITIVO"

Por su parte, el vicelehendakari segundo, Mikel Torres, que ha comparecido junto a Ubarretxena ante los medios de comunicación, ha calificado de "positivo" el balance de las negociaciones que han llevado a cabo ambos gobiernos sobre traspasos competenciales.

"Son transferencias que ya están aquí en Euskadi y que se están poniendo en marcha", ha afirmado, para añadir que la voluntad de ambas partes es "seguir trabajando". En todo caso, ha reconocido que desconoce si será "posible" lograr nuevos avances en la actual situación preelectoral.

Respecto a la convocatoria de huelga general para reivindicar salarios y vivienda dignos realizada por CCOO y UGT, Torres ha recordado que "el derecho a la huelga es un derecho constitucional". "Veremos cuáles son los objetivos de esa huelga y por tanto cada uno será libre de participar", ha afirmado, para añadir que aún no ha decidido si, personalmente, secundará o no la convocatoria.

Por otra parte, ha defendido la decisión del Gobierno central de someter los nuevos decretos sobre vivienda a votación en la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno cuanto las Cortes Generales están disueltas. Torres ha destacado la "legalidad y constitucionalidad" de esta medida.