Gobierno Vasco destaca que el "ajuste" es menor que otros agostos y se confirma "la fortaleza" del mercado laboral

El viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, Alfonso Gurpegui, en rueda de prensa. - IREKIA

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, Alfonso Gurpegui, ha destacado que los datos de empleo de agosto reflejan "el ajuste estacional característico de este periodo del año" pero "con una intensidad claramente menor" que en ejercicios precedentes y ha valorado que "la perspectiva interanual confirma una situación de fortaleza del mercado laboral, con menos paro, más empleo y una capacidad de resistencia que permite afrontar la recta final del año con una base sólida".

En una comparecencia en Vitoria, el viceconsejero ha explicado que el mercado laboral vasco ha registrado durante el mes de agosto "el comportamiento estacional habitual asociado al final de la campaña de verano y al periodo vacacional", con un incremento del desempleo registrado, una reducción de la contratación y un descenso de la afiliación respecto al mes anterior.

Sin embargo, ha precisado, los datos interanuales reflejan que "este ajuste ha sido notablemente más suave" que el observado en años anteriores, lo que, a su entender, confirma "la fortaleza y estabilidad" que viene mostrando el empleo en Euskadi durante los últimos meses.

En concreto, el paro registrado en Lanbide ha aumentado en 1.258 personas, un 1,19%, respecto a julio, hasta situarse en 106.848 personas. Se trata, según ha destacado, de la subida más moderada registrada en este mes durante los últimos quince años.

Además, la comparativa con agosto de 2025 ofrece "una imagen claramente favorable" ya que el número de personas desempleadas se reduce en 2.321, lo que supone un descenso interanual del 2,13%.

Por ello, el Gobierno Vasco ha destacado que la evolución del paro "confirma así una tendencia de fondo positiva", con menos desempleados que hace un año en los tres territorios históricos (Álava reduce el paro en un 2,74%, Gipuzkoa en un 2,94% y Bizkaia en un 1,55%) y también en las tres capitales vascas (entre las que destaca Vitoria-Gasteiz con un 4,18% menos).

También ha valorado que, en el saldo interanual, el paro disminuye en ambos sexos, aunque de forma más intensa entre las mujeres. En concreto, con 1.678 mujeres en paro que hace un año (-2,63%), mientras que entre los hombres se reduce en 643 personas (-1,42%). En la comparativa mensual, el paro aumenta tanto entre los hombres como entre las mujeres, en mayor medida entre ellos (+700) que entre ellas (+558 personas).

Por sectores de actividad, el Ejecutivo ha destacado que el balance anual "continúa siendo positivo", con caídas del desempleo en servicios, industria y construcción, mientras que el paro de corta duración "también desciende de forma significativa".

La contratación también refleja en agosto "el comportamiento estacional propio del mes". Durante el último mes se han registrado en Euskadi 54.289 contratos, un 23,6% menos que en julio, "un descenso habitual en un periodo marcado por las vacaciones y una menor actividad económica", ha explicado.

En comparación con agosto de 2025, muestra "una evolución claramente positiva", dado que la contratación crece un 18,2% interanual, con 8.315 contratos más que hace un año.

El viceconsejero ha valorado especialmente el comportamiento de la contratación indefinida, que alcanza los 11.874 contratos y aumenta un 24,5% respecto al mismo mes del año anterior, "consolidando la estabilidad del empleo y la calidad de la contratación" en Euskadi.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma Vasca ha contabilizado en agosto con 1.031.282 cotizantes a la Seguridad Social, tras perder 11.018 afiliados respecto a julio (-1,06%), si bien en términos interanuales la afiliación se ha incrementado en 24.487, un 2,43% más.

"BASE SÓLIDA"

Para Gurpegui, "en conjunto, los datos de agosto muestran que Euskadi vuelve a experimentar el ajuste estacional característico de este periodo del año, pero lo hace con una intensidad claramente menor que en ejercicios precedentes".

El viceconsejero ha incidido en que, "más allá de la evolución mensual, la perspectiva interanual confirma una situación de fortaleza del mercado laboral, con menos paro, más empleo y una capacidad de resistencia" que, en su opinión, permite "afrontar la recta final del año con una base sólida para seguir avanzando en la creación de oportunidades laborales de calidad".