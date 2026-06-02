Gobierno Vasco destaca la trayectoria de "estabilidad y crecimiento del empleo" y la "solidez del tejido económico"

La directora de Empleo del Gobierno Vasco, Arantza Martínez - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha destacado que el mes de mayo mantiene una trayectoria de "estabilidad y crecimiento del empleo vasco", con una evolución interanual favorable, tanto en desempleo como en contratación que "reflejan la solidez del tejido económico y la eficacia de las políticas activas de empleo".

La directora de Empleo del Gobierno Vasco, Arantza Martínez, ha valorado los datos de empleo en Euskadi del pasado mayo, mes en el que el número de personas desempleadas en Euskadi se ha reducido en 72 respecto a abril, lo que supone una caída del 0,07%, y en términos interanuales el descenso alcanza las 926 personas, un 0,88% menos que en mayo de 2025.

Además, la Comunidad Autónoma Vasca ha registrado un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social con 1.042.680 personas cotizantes y se han firmado 65.806 nuevos contratos en la Comunidad Autónoma Vasca, de los cuales 16.237 han sido de carácter indefinido, un 24,7%.

Martínez ha señalado que el desempleo en Euskadi consolida en mayo "la evolución positiva que viene registrando en los últimos meses y sigue descendiendo, tanto en términos mensuales como interanuales".

En un contexto económico que sigue marcado por "importantes incertidumbres internacionales", el Servicio Público Vasco de Empleo - Lanbide ha registrado en mayo una "evolución favorable" del mercado laboral en Euskadi, "marcada por un nuevo récord en la afiliación a la Seguridad Social y un impulso notable en el número de contrataciones", ha destacado.

En esa línea, ha señalado que, "más allá de la evolución mensual, que suele estar condicionada por factores estacionales, la mayoría de los indicadores interanuales continúan ofreciendo una evolución positiva".

También ha señalado que el paro desciende, tanto entre hombres como entre mujeres, y en dos de las tres franjas de edad: entre las personas jóvenes menores de 30 años y el colectivo de personas entre 30 y 44 años.

Desde el punto de vista territorial, ha dicho que "la tendencia homogénea de recuperación del empleo continúa consolidándose", y el paro disminuye tanto en los tres territorios históricos como en las tres capitales. Esta mejora internanual, ha subrayado, también se extiende a todos los sectores económicos, salvo Industria y las personas sin un empleo anterior.

Asimismo, ha indicado que el paro de corta duración "mantiene el comportamiento dinámico del mes anterior y presenta descensos tanto en la referencia mensual como en la interanual". Disminuye en 574 personas respecto a abril y en 822 respecto a mayo de 2025, unos datos, ha dicho Martínez, que confirman que "la intervención temprana y los planes personalizados de Lanbide agilizan la vuelta al mercado laboral de las personas desempleadas". En el balance interanual, ha destacado, el paro de larga duración también presenta un ligero descenso de 104 personas.

CONTRATACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Además, ha destacado que mayo ha registrado un "importante impulso de la actividad contractual, lo que evidencia que las empresas continúan generando oportunidades laborales y que la dinámica del mercado de trabajo mantiene un tono favorable".

El número de contratos registrados durante este mes asciende a 65.806, de los cuales una cuarta parte (24,7%) son de carácter indefinido. El número de personas contratadas, 45.938, también crece de forma "notable", con un aumento del 8,3% respecto a abril.

Respecto al año pasado, ha destacado que todos los grupos de edad han aumentado, sobre todo el de las mujeres más de 45 años (12,5%). Por sectores, ha apuntado, siguen destacando la hostelería, las industrias manufactureras y las actividades sanitarias y los servicios sociales como principales motores de la contratación.

Por último, Euskadi cerró el mes con 1.042.680 cotizantes a la Seguridad Social, tras ganar 6.813 afiliados en mayo (+0,66%). De esta forma, ha resaltado, se fija "un nuevo récord", superando el dato máximo histórico que se produjo el pasado mes de diciembre. En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 13.531 trabajadores respecto a mayo de 2025, un 1,31% más.

"ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO"

Ante estos datos, directora de Empleo ha dicho que el mes de mayo mantiene una trayectoria de "estabilidad y crecimiento del empleo vasco, con una evolución interanual favorable tanto en desempleo como en contratación que reflejan la solidez del tejido económico y la eficacia de las políticas activas de empleo".

Sin embargo, ha asegurado que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo continúa trabajando para "reforzar la calidad del empleo y mejorar la empleabilidad de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral en un marco internacional complejo, condicionado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre comercial que puede repercutir en las empresas que producen en Euskadi".