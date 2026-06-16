El Gobierno Vasco destina 1,5 millones de euros a impulsar el relevo generacional en el sector agrario

VITORIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 1,5 millones de euros y destinada a incentivar el relevo generacional en el sector agrario. La medida tiene como objetivo favorecer la continuidad de las explotaciones agrarias, facilitar la incorporación de nuevas generaciones, y evitar el abandono de actividad en el medio rural.

La iniciativa se enmarca en la 'Estrategia Vasca de Relevo Generacional 2025-2028', impulsada conjuntamente por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales para hacer frente a la problemática estructural del envejecimiento del sector.

Actualmente, más del 30% de las personas titulares de explotaciones agrarias de Euskadi tienen más de 65 años, mientras que únicamente el 10% son menores de 40 años.

La orden aprobada establece dos líneas de apoyo. La primera está dirigida a personas titulares de explotaciones que habiliten sus explotaciones como espacios test efímeros agrarios, una fórmula que permite a personas interesadas en incorporarse al sector participar durante un periodo máximo de dos años en la gestión de la explotación, adquiriendo experiencia práctica antes de asumir su titularidad.

La segunda línea incentiva la cesión o transmisión de explotaciones agrarias a personas de hasta 48 años que deseen iniciar una actividad profesional en el sector. Las ayudas buscan favorecer tanto el relevo familiar como la transmisión a personas ajenas a la explotación, facilitando la continuidad de proyectos agrarios viables y la conservación de suelo productivo.

Las primas previstas alcanzan hasta 50.000 euros por explotación transmitida, con incrementos adicionales cuando la persona que se incorpora es una mujer, cuando se establece una titularidad compartida o cuando la explotación pasa a una entidad con representación equilibrada de mujeres y hombres.

Con esta convocatoria, el Gobierno Vasco refuerza una de las actuaciones estratégicas incluidas en su política de desarrollo rural, orientada a garantizar la renovación generacional, fortalecer el sector agroalimentario y contribuir al mantenimiento de la actividad económica, social y ambiental en las zonas rurales de Euskadi.