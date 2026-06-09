Gobierno Vasco destina 15,7 millones a remodelar el edificio Arca de Vitoria, que albergará la nueva sede de Zuzenean

VITORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado iniciar la licitación de la obra para la remodelación del edificio Arca, en Vitoria-Gasteiz, una intervención que costará 15,7 millones de euros y que permitirá a este espacio albergar varias delegaciones territoriales y la nueva sede de atención ciudadana, Zuzenean, con zonas de orientación y autoservicio guiado.

Esta actuación se enmarca en la nueva era de la administración a favor de una administración más cercana, eficaz y eficiente; un nuevo modelo de atención ciudadana centrado en las personas con el objetivo de fortalecer los servicios públicos.

El nuevo modelo de atención busca más privacidad y una atención más personalizada, ordenada, con espacios públicos más funcionales, acogedores e intuitivos, con zonas de orientación, autoservicio guiado y zonas semiprivadas, que prioricen la atención en mesa.

La estrategia de remodelación de los espacios de Zuzenean responde a la evolución de las demandas sociales y a la necesidad de modernizar los espacios públicos, de forma que estos no solo sean funcionales, sino también acogedores, intuitivos y centrados en la experiencia de la ciudadanía.

INICIO DE OBRAS EN OTOÑO

El edificio Arca, con 5.874,18 m2 de superficie, seis plantas sobre rasante y dos sótanos, está situado en la esquina de las calles San Prudencio y Arca, en pleno centro de Vitoria-Gasteiz. Se trata de un inmueble singular, obra del arquitecto Fernando Chueca Goitia, considerado uno de los edificios emblemáticos de la capital alavesa.

Tras la redacción del proyecto de remodelación, el Gobierno Vasco procede a la licitación para la ejecución de la obra por un presupuesto de 15.738.953,79 euros. La adjudicación está prevista para septiembre y las obras podrían comenzar en octubre o noviembre de este año, con un plazo de ejecución de 24 meses.

La intervención permitirá renovar de forma integral los espacios interiores del edificio, incluyendo actuaciones estructurales y mejoras en eficiencia energética y confort. El edificio albergará la nueva sede de Zuzenean y distintas delegaciones territoriales.