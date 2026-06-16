El Gobierno Vasco destina 1,7 millones de euros a impulsar la modernización tecnológica de centros concertados de FP

VITORIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de subvenciones dotada con 1,7 millones de euros y destinada a la adquisición o arrendamiento de maquinaria y equipamiento dirigidas a centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

La convocatoria dispone de un presupuesto de 1.728.917 euros y tiene como objetivo seguir reforzando una Formación Profesional moderna, innovadora y alineada con las necesidades actuales y futuras del tejido productivo vasco, facilitando la actualización tecnológica de los centros y la implantación de proyectos avanzados vinculados a la transformación digital y la sostenibilidad.

Las ayudas se articulan en dos líneas de actuación complementarias. La primera, dotada con 779.674 euros, está destinada a la actualización de la maquinaria y el equipamiento necesario para la impartición de los ciclos formativos en los centros concertados de Formación Profesional.

Esta línea refuerza el compromiso de los centros, apoyando en la renovación de los recursos técnicos y la adaptación de los espacios de aprendizaje a metodologías más innovadoras, colaborativas y conectadas con la realidad de los sectores profesionales.

La segunda línea, dotada con 949.243 euros, está destinada al desarrollo de proyectos que den respuesta a los retos de los entornos 4.0 y 5.0 y contribuyan a avanzar en la transformación digital y la sostenibilidad de la Formación Profesional.

Los proyectos podrán incorporar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica colaborativa, las redes 5G, la ciberseguridad, el internet industrial, la realidad virtual y aumentada o los gemelos digitales, entre otras herramientas que están transformando los procesos productivos y los perfiles profesionales demandados por las empresas.

Esta convocatoria se enmarca en el proceso de transformación de la Formación Profesional vasca y se alinea con el desarrollo de los objetivos priorizados en la Estrategia de FP 2030, que apuesta por reforzar las competencias tecnológicas, la innovación aplicada, la sostenibilidad y el desarrollo humano.