Gobierno Vasco destina 19 millones de euros a impulsar proyectos estratégicos de innovación a través del programa Faros

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VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la primera convocatoria competitiva del programa Faros de Innovación, dotado con 19 millones de euros y destinado a impulsar proyectos científicos y tecnológicos con capacidad de generar impacto social y económico.

La convocatoria, financiada con cargo al Fondo de Innovación del Gobierno Vasco, se desarrollará durante el periodo 2026-2028 y se articula en dos líneas de ayudas: Erronkak, destinada a proyectos de alto impacto, y Plataformak, orientada a infraestructuras y capacidades científico-tecnológicas-estratégicas.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, que ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha detallado que el objetivo de la estrategia 'Faros de Innovación' consiste en acelerar la transferencia del conocimiento científico y tecnológico al entorno social y empresarial, para lo que será esencial la colaboración entre los distintos agentes del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La línea Erronkak infraestructuras estratégicas contará con 13,5 millones de euros y financiará proyectos orientados a afrontar retos estratégicos de país y a obtener resultados demostrables que puedan ser validados, adoptados y escalados.

Los proyectos deberán desarrollarse mediante consorcios en los que participen agentes científicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), junto con empresas, organismos públicos u otros agentes necesarios para garantizar la aplicación de los resultados.

Por su parte, Plataformak dispondrá de 5,6 millones de euros para apoyar infraestructuras y plataformas científico-tecnológicas estratégicas al servicio de la RVCTI. Las ayudas podrán destinarse a crear nuevas plataformas, ampliar o mejorar las existentes, incluidos equipamientos, espacios de datos y bancos de muestras, y conectar plataformas vascas con iniciativas europeas o globales.

TRES TRANSICIONES

El programa se estructura en torno a las tres grandes transiciones: digital y tecnológica; energética y ambiental; y sociodemográfica y sanitaria. Los nueve ámbitos estratégicos o Faros de Innovación definidos por el programa son: Inteligencia artificial, Tecnologías cuánticas, Ciberseguridad, Descarbonización, Alimentación saludable y sostenible, Una Salud (One Health), Salud personalizada y de precisión, Condicionantes sociales de la salud, y Demografía y retos sociosanitarios .

Las propuestas deberán acreditar un elevado valor estratégico y potencial de impacto social, económico o industrial, contar con una gobernanza multiagente y un enfoque transdisciplinar, así como contemplar una dimensión europea o global.

Esta convocatoria apuesta por el consorcio como elemento central de la generación de impacto. Los Faros de Innovación parten de la premisa de que los grandes desafíos actuales no pueden resolverse desde un único agente, disciplina o sector. Por ello, el programa promueve la creación de consorcios capaces de integrar conocimiento, tecnología, experiencia de mercado, capacidades de validación y adopción, y conexión con usuarios finales.

Los consorcios participantes han de combinar capacidades complementarias y ser capaces de transformar conocimiento avanzado en resultados con impacto social, económico o industrial en ámbitos estratégicos para el futuro de Euskadi. Las propuestas deberán contar, como mínimo, con un agente científico de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y otro agente que participe activamente en la definición, desarrollo, validación, adopción o escalado de los resultados.