El Gobierno Vasco destina 190.000 euros a impulsar el uso del euskera y la cultura vasca en los centros concertados

VITORIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de ayudas Euskarartea para el curso 2026-2027, dotada con 190.000 euros y destinada a impulsar el uso del euskera en el ámbito escolar de los centros concertados de Euskadi.

La convocatoria tiene como objetivo fomentar el uso del euskera en el ámbito escolar mediante actividades educativas, culturales y comunitarias organizadas por los propios centros.

Euskarartea da continuidad a las iniciativas impulsadas por el Departamento de Educación para promover el uso del euskera en los centros educativos, reforzar la transmisión de la cultura vasca y favorecer que el alumnado utilice la lengua en contextos diversos.

Las ayudas permitirán desarrollar actividades organizadas por los propios centros educativos en tres grandes ámbitos, tanto dentro como fuera del aula.

De esa forma, se financiarán proyectos relacionados con la cultura vasca y su transmisión; actividades dirigidas a fomentar el uso del euskera y la adhesión a la lengua; o intercambios entre centros educativos de Euskadi, Navarra e Iparralde para favorecer el conocimiento mutuo y el uso del euskera en diferentes contextos sociolingüísticos.

Entre las iniciativas subvencionables se incluyen actividades vinculadas al teatro, el bertsolarismo, la música, la narración oral, la creación audiovisual, los podcasts, la radio, la literatura o la ilustración, así como talleres, conferencias, seminarios y proyectos de carácter comunitario orientados a fortalecer la conciencia sociolingüística del alumnado.