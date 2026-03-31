El Gobierno Vasco destina 2,1 millones de euros a ayudas para la cosecha en verde del viñedo en 2026

Archivo - Un trabajador transporta uvas durante la vendimia - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de ayudas a la cosecha en verde de viñedos para este año, con una dotación económica estimada de 2.146.000 euros.

Esta medida se enmarca en la Intervención Sectorial Vitivinícola del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027 y tiene como objetivo contribuir a la estabilidad del sector vitivinícola, evitando excedentes de producción y favoreciendo el equilibrio del mercado.

Las ayudas están dirigidas a viticultoras y viticultores cuyos viñedos estén destinados a la producción de uva para vinificación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La cosecha en verde consiste en la eliminación total de los racimos antes de su maduración, una práctica que permite reducir la producción en campañas en las que se prevé un exceso de oferta. De esta manera, se contribuye a estabilizar los precios y a garantizar la viabilidad económica de las explotaciones.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco y permanecerá abierto hasta el 29 de abril de 2026.

La tramitación deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos a través de las sedes de las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Las personas beneficiarias deberán comprometerse, entre otras condiciones, a ejecutar la cosecha en verde en la totalidad de la superficie solicitada, no vendimiar las parcelas afectadas y realizar los trabajos antes del 15 de julio de 2026.

La resolución de las ayudas se notificará antes del 30 de junio de 2026. En caso de no dictarse resolución expresa en ese plazo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.