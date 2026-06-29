Gobierno Vasco destina 39 millones en ayuda para diversificar líneas de negocio, productos, servicios y mercados

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BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha abierto el plazo para que las empresas opten al programa de ayudas a compañías que realicen inversiones productivas que permitan diversificar líneas de negocio, productos, servicios y mercados, con un enfoque en el crecimiento sostenible y la mejora de la competitividad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Dibertsifika 2026, dotado con 39 millones de euros.

Las subvenciones se otorgarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, y adoptarán la forma de subvenciones a fondo perdido a empresas que realicen inversión productiva en proyectos de diversificación en Euskadi.

Según recogen las bases de la convocatoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, serán objeto de subvención la inversiones productivas dirigidas a la diversificación de la actividad de la empresa hacia nuevas líneas de negocio, productos, servicios y mercados, así como las inversiones productivas que impulsen al crecimiento y la mejora de la productividad y competitividad de la empresa.

Para recibir la ayuda, las grandes empresas deberán alcanzar una inversión admitida mínima de 1.500.000 de euros y mantenimiento de empleo, mientras las pymes deberán realizar una inversión admitida mínima de 200.000 euros y mantenimiento de empleo.

En Zona Margen Izquierda Ampliada (Abanto Zierbena, Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Erandio, Galdames, Güeñes, Karrantza, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopuerta, Turtzioz, Trapagaran y Zierbena) la intensidad de la subvención será del 10% de la inversión susceptible de apoyo.

Esta cuantía podrá verse incrementada según la tipología de empresa beneficiaria o por estar encuadrada en el sector estratégico. Así si se trata de pequeña empresa puede aumentar la ayuda un 20%, si es mediana empresa un 10%.

Además, por estar encuadrada en el sector estratégico Hazi puede obtener un 2% más y por sector estratégico Irabazi un +1,5%más, mientras proyecto con carácter transformador puede percibir un 3% más. Las subvenciones tendrán un límite máximo que, en ningún caso podrá superar la cantidad de un millón de euros por empresa.