El Gobierno Vasco destina 3,9 millones de euros para las ayudas de asistencia material

VITORIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado la Orden del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico para convocar, en 2026, las ayudas de asistencia material básica, con una dotación máxima prevista de 3.979.358 euros, destinada a financiar tanto la asistencia material como las medidas de acompañamiento y la asistencia técnica, en el marco del Fondo Social Europeo Plus (FSE+ 2021-2027).

Según ha subrayado la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, el programa está orientado a "apoyar a familias con menores a cargo en situación de mayor vulnerabilidad", mediante recursos económicos articulados a través de tarjetas o vales canjeables por productos de alimentación e higiene personal.

La convocatoria prevé que las ayudas se reconozcan a favor de la persona solicitante hasta el 31 de diciembre de 2026, con una cuantía modulable cada tres meses, en función de la situación real de la unidad familiar.

La prestación se materializa mediante la puesta a disposición o recarga de tarjetas/vales para periodos de hasta tres meses, con importes mensuales en función del tamaño del hogar: 130 euros al mes para las viviendas con dos miembros; 160 euros al mes, para las de tres; 190 euros al mes, para las de cuatro; y 220 euros al mes para la familias de cinco o más miembros, siempre con al menos una persona menor a cargo.

Entre los requisitos para acceder a la ayuda, se incluye la residencia efectiva en Euskadi durante el tiempo de percepción, contar con una unidad familiar con al menos una persona adulta (o menor emancipada con menor a cargo), tener al menos un menor a cargo, carecer de recursos suficientes y que la unidad familiar no esté percibiendo Renta de Garantía de Ingresos ni Ingreso Mínimo Vital, además de situarse por debajo del umbral de ingresos establecido (por unidad de consumo, en relación con la renta mediana nacional).