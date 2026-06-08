Gobierno Vasco destina 420.000 euros a ayudas para empresas que soliciten un plan de conciliación para sus trabajadores

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VITORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado las ayudas económicas a empresas o trabajadores autónomos con establecimientos ubicados en Euskadi para la realización de un diagnóstico de situación y de un plan de acción en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y se efectúa su convocatoria para el año 2026.

El plazo de solicitud de estas ayudas se iniciará en julio y finalizará el 30 de septiembre y su presupuesto es de 420.000 euros (210.000 euros a cargo de 2026 y 210.000 crédito de compromiso para el 2027).

Las ayudas se dirigen a cualquier entidad del ámbito privado, independientemente de si es una microempresa, una pyme o una gran empresa. Las personas que trabajan de forma autónoma también podrán solicitar la ayuda, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Hasta ahora, en las anteriores ediciones, estas ayudas han sido solicitadas por 110 empresas en las cuales hay 11.424 personas trabajadoras. El decreto correspondiente a este año contempla varias novedades. De esa forma, se incluye la posibilidad de subvencionar las actualizaciones de los proyectos de conciliación, siempre que haya transcurrido el plazo máximo previsto para la ejecución del plan de acción del anterior proyecto.

Para la elaboración del primer plan se destinará el 75% de la dotación total y para la actualización de planes existentes el 25%. En el supuesto de que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el importe destinado a la actualización de planes no se agotara, el excedente presupuestario podrá destinarse automáticamente a financiar las solicitudes del primer plan que no hubieran podido ser atendidas por insuficiencia de crédito o viceversa.

A su vez, se amplía el espectro de entidades beneficiarias. Se ha procedido a una regulación más precisa y extensa de las entidades integrantes del Sector Público Vasco que pueden ostentar la condición de beneficiarias.

Esta modificación tiene como objetivo adaptar la norma a la realidad institucional del tejido público (autonómico, foral y local), asegurando la inclusión de aquellas entidades que, disponiendo de personalidad jurídica propia, carecen de financiación nominativa para proyectos de conciliación en sus respectivos presupuestos.

Por otra parte, se ha regulado el supuesto en el que una misma empresa pueda realizar más de un proyecto en Euskadi siempre que en los centros de trabajo existan realidades sustancialmente distintas en lo relativo a las características organizativas de los centros, al perfil de las plantillas, al desempeño de funciones o a las condiciones de trabajo.

DIAGNÓSTICO

También se ha añadido la exigencia de que los datos del diagnóstico referidos a la plantilla se deberán desagregar por sexo. Con el objetivo de garantizar la eficacia de la inversión pública y realizar una evaluación de la política de fomento, se incorpora la obligación de elaborar y presentar una memoria de impacto con un plazo de referencia de 18 meses tras la implementación de las medidas.

Este documento, que deberá entregarse en el plazo máximo de dos meses desde la finalización de dicho periodo, permitirá analizar los resultados obtenidos con especial atención a la vertiente de género, midiendo la incidencia real de la subvención en la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad.