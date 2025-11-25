El Gobierno Vasco destina 5,5 millones de euros al programa de refuerzo lingüístico para alumnado extranjero

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la orden que regula la convocatoria de subvenciones para desarrollar programas de refuerzo lingüístico, en la que se incluye una partida de 5,5 millones de euros para que el alumnado de reciente incorporación a centros concertados que presente dificultades comunicativas debido al desconocimiento del euskara o el castellano, pueda avanzar en su aprendizaje.

De esa forma, la inversión destinada al refuerzo lingüístico aumenta un 55% respecto al ejercicio anterior. A través de esta medida, el Departamento de Educación pretende dar respuesta a las necesidades derivadas del contexto multicultural y garantizar la igualdad de oportunidades y la diversidad.

Educación pretende facilitar la incorporación de este alumnado al sistema educativo regulando ayudas para la atención educativa al alumnado inmigrante en los centros.

El departamento considera que el refuerzo de los idiomas cooficiales para el alumnado nuevo que se incorpora al sistema educativo "es primordial para garantizar que cualquier estudiante, sea cual sea su punto de partida, pueda desarrollar al máximo sus capacidades, recibiendo los apoyos y recursos que para ello sean necesarios".

Educación pone especial atención en colectivos de origen extranjero para facilitar, con criterios de equidad, que todo el alumnado pueda desarrollar su proceso de aprendizaje y su proyecto vital.