El Gobierno Vasco destina 7,7 millones de euros al Programa Dental Infantil (PADI)

Archivo - El PADI está destinado a prevenir la aparición de problemas bucocentales

VITORIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha autorizado un gasto de 7,7 millones de euros para el Programa Dental Infantil (PADI) con el fin de garantizar la prestación sanitaria en materia de salud bucodental a la población vasca de 7 a 15 años.

Euskadi cuenta, desde hace 35 años, con el Programa de Asistencia Dental Infantil, creado por el Departamento de Salud para garantizar la salud bucodental de la población infantil, abarcando una franja de edad determinante para el desarrollo de una buena dentición y unos hábitos de cuidado saludables.

El PADI atiende gratuitamente a alrededor de 200.000 niños y niñas cada año, para lo que cuenta con la colaboración de los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos de Euskadi.

De este modo, en el plan participa un extenso cuadro de personas dentistas habilitadas, además de los y las profesionales de Osakidetza. Con la revisión anual que incluye el PADI , el o la dentista puede detectar y tratar precozmente las caries en las etapas de erupción dental y recambio hacia la dentición permanente, aunque no se perciba ninguna alteración o molestia.

PREVENCIÓN

Además, esta iniciativa permite proporcionar los cuidados preventivos y reparadores y reforzar los hábitos de higiene bucal necesarios. Acudir a las consultas periódicas es una forma de proteger y cuidar la salud bucodental tanto de la infancia como de la edad adulta.

Osakidetza amplió hace dos años esa cobertura que presta en toda su red también los niños y las niñas de entre 0 y 6 años, que pueden acudir a las consultas de odontología de su propio centro de salud de referencia de Osakidetza. Se calcula que este nuevo servicio puede beneficiar a una población diana de alrededor de 108.000 menores.

De esta manera, se incide en la prevención y detección precoz de las lesiones iniciales de caries, también en las etapas iniciales de la vida, cuando salen los primeros dientes de leche.

Asimismo, desde 2023, Osakidetza viene incorporando colectivos a la nueva cartera de servicios de salud bucodental. Así, en 2024 se completó el despliegue de las actuaciones preventivas dentales durante el embarazo, recogidas en el proyecto de nueva cartera de servicios, en todas las unidades dentales de Atención Primaria de Osakidetza.

Las prestaciones dentales a pacientes oncológicos también se vienen aplicando en las consultas públicas del Servicio vasco de Salud.

A LA CABEZA DEL ESTADO

La salud bucodental de la población escolar infantil vasca se ha consolidado en la última década como la mejor del Estado y se ha situado a cabeza de la Unión Europea junto a países como Dinamarca. Esta situación queda acreditada en el 'IV Estudio Epidemiológico de la Salud Bucodental de la CAE', un informe que se realiza en Euskadi cada diez años desde 1988 y que ofrece una radiografía de la salud bucodental de la población infantil de 7, 12 y 14 años de edad, que sirve para evaluar el impacto de las políticas desarrolladas por el Departamento de Salud y Osakidetza.

El Departamento de Salud pondrá en marcha este año una campaña de información y sensibilización ciudadana, que prestará especial atención a aquellas zonas de Euskadi con menores tasas de cobertura del PADI, como pueden ser zonas rurales o alejadas de los centros urbanos.