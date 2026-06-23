Gobierno Vasco destina una inversión de 22,8 millones a la construcción del nuevo IES Astigarraga

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha autorizado en su reunión de este martes, a propuesta de la consejera de Educación, un contrato de 22,8 millones de euros para la construcción del nuevo IES Astigarraga, lo que supone "un nuevo paso" en la creación del futuro instituto público de Educación Secundaria de esta localidad guipuzcoana para "responder a las necesidades educativas actuales y futuras".

Según ha explicado el Ejecutivo, Astigarraga contará así por primera vez con un instituto propio de Educación Secundaria. Actualmente, el alumnado que finaliza la Educación Primaria continúa sus estudios principalmente en el instituto de Martutene o en otros municipios cercanos.

Sin embargo, el importante crecimiento demográfico experimentado por Astigarraga durante los últimos años "ha incrementado las necesidades educativas del municipio y ha reforzado la necesidad de disponer de un centro propio de Secundaria".

La actuación, para la que se ha previsto una duración de 24 meses, permitirá construir las instalaciones necesarias para el nuevo IES Astigarraga en la parcela cedida por el Ayuntamiento para este fin en el ámbito de Mendiaundi-Anibar.

Desde el Gobierno Vasco han precisado que la parcela en la que se ubicará el futuro centro presenta una especial complejidad técnica por su pendiente y por las características del terreno, lo que ha requerido una planificación específica tanto en los movimientos de tierra como en la cimentación y en la adaptación del proyecto al emplazamiento.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN

El nuevo instituto se diseñará para acoger cuatro líneas completas de Educación Secundaria Obligatoria y contará con 16 unidades de ESO, además de aulas específicas, gimnasio, comedor, espacios complementarios y otras dependencias.

Asimismo, el proyecto prevé la posibilidad de ampliar posteriormente el centro con seis aulas de Bachillerato y nuevos espacios especializados, con el objetivo de garantizar su adaptación a la evolución demográfica y educativa del municipio.