Gobierno vasco destinará 500.000 euros a los Bonos Elkarrekin en 2026, el doble que en la edición anterior

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha abierto ya la convocatoria para solicitar los Bonos Elkarrekin para proyectos que promuevan la paz, los derechos humanos y la convivencia, a los que destinará 500.000 euros, el doble que en la edición anterior.

El plazo de presentación de proyectos a esta iniciativa orientada a fortalecer la cultura de paz, los derechos humanos, la convivencia democrática y la no violencia en Euskadi permanecerá abierto hasta el 7 de octubre y la tramitación deberá realizarse de forma exclusivamente electrónica.

Según ha destacado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, los Bonos Elkarrekin son "una herramienta para acercar las políticas de paz, convivencia y derechos humanos a los espacios donde las personas se relacionan y participan cada día". "Son las entidades, los centros escolares, asociaciones y movimientos sociales quienes tienen un conocimiento profundo de las necesidades de sus comunidades y quienes pueden impulsar iniciativas transformadoras desde la proximidad", ha añadido.

Como principal novedad de esta edición, San José ha destacado el aumento de la dotación económica, que pasa de 250.000 euros en 2025 a 500.000 euros. Con este incremento, ha dicho, "se duplican los recursos destinados a apoyar proyectos impulsados por centros escolares, entidades locales, asociaciones y movimientos sociales.

A su juicio, esto supone reforzar el compromiso de su departamento con una Euskadi "más cohesionada, inclusiva, democrática y en paz", apoyando aquellos proyectos que "prevengan la violencia, fomenten el respeto a la diversidad y fortalezcan una cultura basada en los derechos humanos y la convivencia".

Las ayudas se distribuyen en tres líneas de actuación. El ámbito educativo, dotado con 250.000 euros, apoyará proyectos impulsados conjuntamente por entidades sin ánimo de lucro y centros escolares de Euskadi para fomentar entre los más jóvenes valores como la paz, los derechos humanos, la democracia y la no violencia.

Por su parte, el apartado de convivencia local contará con 150.000 euros para respaldar iniciativas promovidas por entidades sociales sin ánimo de lucro y administraciones locales orientadas a fortalecer la cohesión comunitaria, la convivencia y el diálogo social en municipios y barrios.

Por su lado, el ámbito de participación ciudadana eispondrá de 100.000 euros para apoyar proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro en colaboración con asociaciones, organizaciones y movimientos ciudadanos comprometidos con la paz, la convivencia y los derechos humanos.

MÁS DE 16.000 PARTICIPANTES EN 2025

En su última edición, el programa benefició en el ámbito educativo a 33 centros educativos y 14 entidades, facilitando el desarrollo de acciones que promueven una convivencia positiva y respetuosa en la comunidad educativa. En total participaron 6.809 alumnos y alumnas y 15 docentes, mientras que la subvención concedida ascendió a 125.000 euros.

Se subvencionaron 33 proyectos promovidos por entidades educativas y sociales, centrados en mejorar la convivencia escolar, prevenir el acoso y el ciberacoso, fomentar la educación emocional y promover el buen trato.

Entre las iniciativas apoyadas destacan los programas del Centro universitario para la transformación de conflictos GEUZ y Pakelur elkartea-Asociación para la convivencia, la paz y los derechos humanos para la prevención del acoso escolar y el ciberacoso dirigidos a alumnado y familias; "Nola Egin Aurre Gatazkei?", de Eusko bitartekaritza elkartea Bitar-Bask, orientado a la gestión positiva de los conflictos; o "Somos Mediadores/as", de Asociación de mediación Ongizatea, que fomenta la mediación entre iguales

Asimismo, el programa benefició a un total de 33 centros escolares de los tres territorios históricos: dos en Álava, 28 en Bizkaia y tres en Gipuzkoa.

En Álava participaron el CEIP Ikastola Abetxuko y el Colegio Corazonistas de Vitoria-Gasteiz; en Gipuzkoa, el CEIP Allende Salazar HLHI, Intxaurrondo Ikastola y Oñati BHI; y en Bizkaia, entre otros, el CEIP Alkartu HLHI, CEIP Bagatza HLHI, CEIP Txurdinaga HLHI, Karmelo Ikastola, Maristas Bilbao, Kirikiño Ikastola, IES Zunzunegui y Artxandape Ikastola.

Por otra parte, en el ámbito de la participación ciudadana, el programa Bonos Elkarrekin apoyó a 13 entidades mediante la financiación de 20 proyectos, en los que participaron 1.769 personas. La subvención concedida ascendió a 50.000 euros.

Entre las iniciativas destacan "Bizi eta Elkar Bizi 2025", de la Federación "Portugaleteko Aisialdi Sarea" para el desarrollo y la promoción del ocio y tiempo libre, la infancia, la adolescencia, juventud y voluntariado, con una ayuda de 5.000 euros para fomentar la convivencia y la participación comunitaria; "Cine a Ras de Suelo", de Asociación Cultural Ikertze, subvencionado con 4.970 euros; y "Bizikidetza Hezkuntza Esparruetan", de Asociación de intervención social de Bilbao Suspergintza, que recibió 4.970 euros para promover la convivencia y la cohesión social a través de espacios educativos y comunitarios.

Las ayudas llegaron a asociaciones como Bizaraingoak Guraso Elkartea, Uri Zaharreko Jatorrak o la Asociación Sim Romi de Mujeres Gitanas, así como a grupos de tiempo libre, entidades comunitarias y AMPAs, reforzando la participación social, la inclusión y la convivencia en Euskadi.

En el ámbito de la convivencia local, el programa apoyó a 13 entidades mediante la financiación de 18 proyectos, en los que participaron 7.495 personas. La subvención concedida ascendió a 75.000 euros.

Entre las iniciativas respaldadas destacan "Bizikidetza Hezkuntza Esparruetan", de Suspergintza, con una ayuda de 9.800 euros; "Conocer los hechos del 3 de Marzo de 1976", impulsada por la Asociación Víctimas 3 de Marzo y subvencionada con 7.000 euros; y "Bizilagunak 2025", de la Federación Plataforma de Inmigrantes de Getxo, que recibió 5.600 euros para promover la convivencia intercultural.

Los proyectos se desarrollaron en 13 municipios de Euskadi, en concreto en seis municipios de Bizkaia (Barakaldo, Basauri, Erandio, Getxo, Mungia y Portugalete), cinco de Gipuzkoa (Alegia, Amezketa, Andoain, Lezo y Zegama) y dos de Álava (Laudio y Vitoria-Gasteiz), contribuyendo a fortalecer la cohesión social, la diversidad y la convivencia en el ámbito local.