Gobierno Vasco dice que la ampliación de la potencia eléctrica es "muy buena noticia" y espera su aprobación "inminente"

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VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que la confirmación de que la potencia eléctrica de Euskadi se incrementará en un 50% es "una muy buena noticia", y ha confiado en que esta medida se apruebe de forma "inminente" por parte del Ejecutivo central.

La vicepresidenta Sara Aagesen ha presentado este jueves, ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, la nueva Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte en 2030, que incluye una ampliación de 6.000 megavatios (MW) para Euskadi, lo que supone incrementar un 50% su capacidad eléctrica actual.

Ubarretxena, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, ha recordado que la consecución de este incremento de potencia eléctrica era una reivindicación que venía realizando desde hace largo tiempo el Gobierno Vasco y las empresas industriales de Euskadi.

De esa forma, ha afirmado que la medida presentada este jueves en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados es "una muy buena noticia para Euskadi", dado que supone la "materialización" de un acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre entre los gobiernos central y vasco.

Ubarretxena, que ha aludido a otros acuerdos recientes con el Gobierno central como los referidos a la Terminal de Transporte de Mercancías (TECO) del Puerto de Bilbao o la coordinación en materia migratoria, ha destacado que el Ejecutivo vasco seguirá "trabajando en la defensa de los intereses de Euskadi" pese a las dificultades que implica el "contexto preelectoral".

"TRANQUILIDAD Y SERIEDAD"

En este sentido, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y de seriedad", dado que --según ha afirmado-- "este país va a seguir funcionando a partir del 30 de noviembre", es decir, en la jornada posterior a las elecciones generales.

Ubarretxena ha recordado, en todo caso, que la medida presentada este jueves en la Diputación Permanente debe ser aprobada ahora por el Consejo de Ministros, algo que --según ha dicho-- se producirá de forma "inminente".