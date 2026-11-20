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VITORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha destacado que el aumento en un 50% de la potencia eléctrica de Euskadi aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es una medida que "no tiene precedentes" y que resultará "transformadora" para la industria vasca, al mejorar su situación para afrontar su descarbonización y su crecimiento, y para atracción de inversiones estratégicas.

El Departamento de Industria ha subrayado, a través de un comunicado, que esta medida se ha aprobado "tras largos meses de negociación y trabajo entre los gobiernos vasco y español".

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la versión definitiva de la 'Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030', que según ha destacado el Departamento "recoge las demandas del Gobierno Vasco" para ampliar la potencia de la red eléctrica en Euskadi un 50%, lo que que resultará en un incremento de hasta 6.000 MW en la potencia eléctrica.

El Gobierno Vasco ha asegurado que seguirá trabajando con el objetivo de que las inversiones previstas "puedan ponerse en marcha lo antes posible" y que las nuevas infraestructuras estén disponibles a medida que aumenten las necesidades eléctricas de Euskadi. En este sentido, confía en que la ley de simplificación administrativa que está en trámite en el Parlamento Vasco "ayude a acelerar la ejecución de estas inversiones en los próximos cinco años".

El consejero ha puesto de manifiesto que "esta inversión en nuestras redes no tiene precedentes y será transformadora para nuestra industria, habilitando su descarbonización, su crecimiento, y la atracción de inversiones estratégicas a nuestro país".

"Esta ampliación de la capacidad de red tiene una importancia vital para el desarrollo industrial y energético de Euskadi y para facilitar la conexión de nuevos proyectos industriales", ha añadido.

Jauregi ha indicado que esta medida "da respuesta a una de las mayores preocupaciones de la industria vasca, como la falta de enchufes". "La electricidad es el oxígeno que nuestra industria necesita para crecer", ha precisado, para añadir que la electricidad supone hoy el 25% del consumo energético. Además, se estima que esta cifra pueda subir al 46% para el año 2040.

En materia de descarbonización, ha asegurado que "se da respuesta a 117 empresas, garantizando más de 70.000 empleos en Euskadi". De esa forma, ha indicado que con este acuerdo, Euskadi "da un paso de gigante para tener más enchufes y activar más industria, mejor industria y menos emisiones".

"Ahora toca acelerar y poner en marcha estas inversiones lo antes posible", ha indicado Jauregi, que ha añadido que se ha convocado para la próxima semana una reunión Redeia, Iberdrola y diferentes instituciones "para ponernos manos a la obra".

Esta planificación aumentará en 6.000 MW la potencia de las redes eléctricas de Euskadi para atender una demanda adicional de 2.300 MW en la red de transporte, a la que se le añadirá 3.000 MW de capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución. También está previsto aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable en más de 750 MW.

Para conseguir esta potencia adicional del 50%, se actuará en casi todas de subestaciones existentes, con más de 20 actuaciones y se crearán 10 parques de subestaciones.

Como ejemplo de estas actuaciones, en Álava, una nueva subestación al sur de Vitoria-Gasteiz permitirá responder al crecimiento y la modernización de su área industrial. En Aiaraldea, la mejora de la subestación de Ayala contribuirá a la recuperación industrial de la comarca, y al sur de Álava se construirá una nueva subestación que permitirá el desarrollo industrial, por ejemplo, la ampliación de Talgo.

En Bizkaia, se ampliará la capacidad de la subestación de Gatika para favorecer la expansión del Parque Tecnológico de Zamudio (que supondrá la instalación de nuevas empresas y la creación de empleos de calidad) y de la zona oriental de Bizkaia. Además, la modernización de la subestación de Santurtzi y el refuerzo de la conexión con Ortuella permitirá la electrificación del puerto de Bilbao para continuar su proceso de descarbonización y facilitará la puesta en marcha de nuevos proyectos.

En Gipuzkoa, la nueva subestación de Azpeitia garantizará la seguridad del suministro y dará impulso a la actividad industrial de Urola y toda la costa. Además, las ampliaciones de Ormaiztegi y Oiartzun apoyarán, respectivamente, la recuperación industrial de Goierri (Beasain, Ordizia) y el desarrollo del entorno de Oarsoaldea y el Puerto de Pasaia.

Asimismo, con la nueva planificación se va a impulsar el desarrollo y construcción de nueva vivienda, ya que ha habido promociones de vivienda que han sido afectadas por la falta de acceso a la red. Por ejemplo, la reforma de la subestación de Hernani permitirá la conexión de promociones que se han visto paralizadas por falta de red.

Las actuaciones en la subestación de Alonsotegi ayudarán a completar las promociones de viviendas que se desarrollen en Zorrotzaurre. A su vez, la nueva subestación de Vitoria-Gasteiz facilitará el desarrollo de futuras nuevas promociones de vivienda en Salburua y Zabalgana.

IMPULSO A LA VIVIENDA

El Gobierno Vasco ha explicado que estas nuevas inversiones en las redes de transporte, junto con la aprobación de los planes de la red de distribución en Euskadi, "generan un marco transformador para la industria vasca, la producción de hidrógeno verde, la electrificación del transporte y puertos, y la creación de nuevas promociones de vivienda".

En este sentido, ha indicado que la nueva planificación permitirá elevar el volumen de inversión destinado a las redes eléctricas para atraer nuevas inversiones estratégicas y anticiparse a las necesidades de conexión de la industria existente y de los nuevos proyectos.

Las actuaciones no se limitan a resolver las necesidades actuales, sino que preparan la red para incorporar nuevas conexiones y acelerar inversiones estratégicas a medida que se concreten. De esta manera, la capacidad de la red podrá acompañar con mayor agilidad las futuras inversiones industriales.

Con esta ampliación de la capacidad de la red, se podrá dar respuesta a las necesidades de conexión identificadas por 117 empresas intensivas en consumo, lo que garantiza la continuidad de más de 70.000 empleos en Euskadi, y constituye "el principal hito en materia energética para la industria de Euskadi", según el Ejecutivo.

Los sectores más afectados son los de metales, forja y fundición, vidrio y fabricación de vehículos de motor. Esta planificación permite, por tanto, cumplir con las necesidades energéticas tanto de los grandes proyectos industriales de Euskadi como los de las pymes vascas.

El alcance de la medida permitirá ofrecer una perspectiva de suministro a largo plazo a proyectos industriales que necesitan disponer de más potencia eléctrica para descarbonizase, crecer, expandirse, modernizar sus instalaciones o avanzar en la electrificación de sus procesos productivos. Además, permitirá la atracción de nuevas inversiones extranjeras y nueva industria.

La demanda de electricidad en Euskadi ha sido estable durante los últimos 20 años, con una capacidad eléctrica de 12.000 MW, sin que se hayan realizado inversiones relevantes para cubrir la creciente demanda. No obstante, el proceso de descarbonización de nuestra industria, la necesidad de expansión de los proyectos industriales actuales, y la creación y atracción de nuevas empresas industriales, han hecho que esa capacidad de 12.000 MW sea insuficiente para cubrir la demanda de mayor potencia energética .