Gobierno Vasco dice que el ciclo de elecciones autonómicas puede condicionar la fecha del encuentro Sánchez-Pradales

VITORIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha reconocido que las elecciones previstas en los próximos meses en varias comunidades autónomas "pueden condicionar" la fecha de la reunión bilateral que liderarán el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez, que, según lo acordado por ambas partes, debería celebrarse a primeros de 2026.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que ambos gobiernos "están hablando para determinar cuál puede ser la fecha" de la reunión bilateral que tocaría" celebrar próximamente.

La portavoz del Ejecutivo vasco ha indicado que, en función de las agendas del presidente del Gobierno y del lehendakari, será el Gobierno central el que dé a conocer la fecha de la reunión.

En todo caso, ha subrayado que las elecciones autonómicas previstas para los próximos meses en varias comunidades "pueden condicionar" la fecha de la próxima reunión de este foro de cooperación permanente entre Euskadi y el Estado.