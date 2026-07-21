Gobierno Vasco dice que las posiciones en traspasos están "muy alejadas" y no ve "cerca" la bilateral Pradales-Sánchez

Archivo - María Ubarretxena - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha afirmado que mantienen posiciones "muy alejadas" con el Estado en cuanto a las transferencias de materias vinculadas a la Seguridad Social y los puertos de interés general, y ve "menos cerca" poder alcanzar un acuerdo que permita celebrar la reunión bilateral entre el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez, en un principio comprometida para julio. El Ejecutivo de Euskadi reclama "compromisos de calado" para que los traspasos puedan realizarse, mientras que la Administración estatal ofrece "grupos de trabajo".

El gabinete de Pradales recibió el pasado día 17 las propuestas del Ejecutivo del Estado sobre las traspasos de materias vinculadas a la Seguridad Social y los puertos de interés general, que han sido analizadas durante estos días.

La documentación llegó después de que el Lehendakari advirtiera a Sánchez de que no acudirá a la próxima reunión de la Comisión Bilateral si no hay "ningún contenido político" sobre la mesa. "Si no es así, la Comisión Bilateral no se celebrará", aseguró.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco este martes, Maria Ubarretxena, encargada de las negociaciones, ayer mismo celebraron una reunión en Madrid con el Ministerio de Política Territorial para contrastar el contenido de esas propuestas, y trasladarles sus "matizaciones".

"Tras ese primer análisis e intercambio que mantuvimos ayer, hemos constatado que las posiciones siguen estando todavía muy alejadas. Y esto hace muy poco realista pensar en un avance rápido para la negociación", ha constatado.

"MENOS CERCA"

Por ello, ha asegurado que hoy están "menos cerca de poder tener un acuerdo que permita celebrar la reunión bilateral" entre el Lehendakari y Pedro Sánchez antes de agosto. "Tendrían que darse avances muy significativos para que esa reunión se pudiera realizar", ha aseverado.

En todo caso, ha dicho que seguirán trabajando, pero ha reiterado que las propuestas que recibieron el pasado viernes "no satisfacen las aspiraciones de la parte vasca", porque se centran en grupos de trabajo. "Y la parte vasca quiere compromisos de calado para que estas materias ya se pudieran traspasar", ha apuntado.

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