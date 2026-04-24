Gobierno Vasco dice que su "prioridad nacional" es acoger al que se integra y perseguir al delincuente sea de dónde sea

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - PAULINO ORIBE- PARLAMENTO VASCO - Archivo

VITORIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado que, a diferencia del enfoque que aplica Vox a este concepto, la "prioridad nacional" del Gobierno Vasco se basa en el doble principio de ofrecer una acogida humanitaria a quien llega a Euskadi y quiere "integrarse y convivir en paz", y mantener "una dureza y máxima exigencia con quien delinque, tenga origen extranjero o sea de aquí".

Zupiria ha respondido este viernes, en el pleno de control de la Cámara vasca, a una pregunta de la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, sobre delincuencia.

Martínez ha reiterado el argumento de su partido de que "existe una correlación directa entre los delitos presenciales y determinadas personas extranjeras", y ha pedido explicaciones al consejero sobre las medidas que tiene previsto aplicar para garantizar la seguridad en Euskadi.

En su respuesta, Zupiria ha aludido de forma irónica al concepto de 'prioridad nacional' que reclama Vox en el acceso a los servicios públicos.

De esa forma, ha destacado que la "prioridad nacional" del Gobierno Vasco se basa en dos principios: "una acogida humanitaria a quien ha venido a vivir a Euskadi y quiere integrarse y convivir en paz con nosotros", y "dureza y máxima exigencia con quien delinque y pone en cuestión el respeto a la integridad de las personas y el patrimonio, tenga origen extranjero, o sea de aquí".

"UNA DE LAS COMUNIDADES MÁS SEGURAS"

Zupiria ha denunciado la actitud de quienes lanzan "de forma reiterada y reincidente" mensajes sobre la inseguridad "con el ánimo de aumentar el miedo y la preocupación de una parte de la gente que vive en nuestra sociedad". No obstante, ha recordado que Euskadi "es una de las comunidades más seguras del Estado español".

El consejero ha reconocido que "hay delincuencia", y que hay "personas vascas de nacionalidad española o extranjera que han hecho del delito su 'modus vivendi'". "Hay gente mala; la maldad existe y anida en el ser humano; afortunadamente, en diferentes grados", ha subrayado.