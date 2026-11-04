Gobierno vasco dice que el récord de afiliados refleja un mercado laboral "sólido" pero el alza del paro exige "acción"

La viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa. - IREKIA

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa, ha afirmado que el récord de afiliación alcanzado en octubre refleja un mercado laboral "sólido" pero el aumento del paro, que vincula con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, exige "responsabilidad y acción".

En una comparecencia en Bilbao, ha valorado los datos de empleo del mes de octubre y ha destacado que Euskadi registra un "nuevo récord" de afiliación a la Seguridad Social con 1.056.141 cotizantes tras ganar en octubre 14.524 afiliaciones. En octubre se registraron 76.853 contratos en Euskadi, de los que 21.502 fueron indefinidos, un 28%, la proporción más elevada registrada en lo que va de año.

Por su parte, el número de personas desempleadas en Euskadi ha crecido en 2.316 en octubre, lo que supone un incremento mensual del 2,12%.

Sara Buesa ha subrayado que el hecho de que Euskadi haya alcanzado en octubre el mayor nivel de afiliación a la Seguridad Social de toda su historia confirma "la solidez del mercado laboral vasco y la capacidad de la economía para seguir generando empleo, incluso en un contexto económico marcado por la incertidumbre".

"Este récord histórico de afiliación refleja una realidad incontestable: hoy trabajan en Euskadi más personas que nunca", ha añadido.

Sara Buesa ha indicado que este avance de la afiliación coincide con un aumento del paro registrado, ya que en octubre un total de 111.553 personas figuraban inscritas como desempleadas en las oficinas de Lanbide, 2.316 más que en septiembre, lo que supone un incremento mensual del 2,12%. En comparación con octubre del pasado año, el paro aumentó en octubre en 3.944 personas, un 3,67%.

A su juicio, la fotografía de los datos del paro refleja dos realidades que se deben analizar conjuntamente. Por una parte, crece con intensidad la afiliación y se mantiene la creación de empleo y, por otra, aumenta el número de personas inscritas en búsqueda de una oportunidad laboral.

Según ha apuntado, al igual que sucedió en septiembre, la incorporación de personas procedentes del proceso de regularización extraordinaria tuvo una "incidencia significativa" tanto en el aumento de cotizaciones como en el del paro.

Desde el inicio de este proceso extraordinario y vinculadas a él, ya hay 18.642 personas cotizando a la Seguridad Social y otras 7.030 personas se han activado en Lanbide para buscar un empleo.

Del total de 49.451 solicitudes presentadas en Euskadi durante el proceso de regularización, el 37,7% ya está trabajando y cotizando a la Seguridad Social.

En el balance interanual se reduce el desempleo en industria en un 0,33%, mientras que el incremento se concentra especialmente entre la población joven, las personas extranjeras y quienes no cuentan con un empleo anterior.

La viceconsejera ha señalado que los tramos de edad entre 16 y 34 años suman 2.629 desempleados más, mientras que el paro crece en 3.506 personas entre quienes no tenían un empleo anterior registrado.

ATENCIÓN MÁS PERSONALIZADA EN LANBIDE

A su juicio, estos datos refuerzan la necesidad de ofrecer una atención más personalizada desde Lanbide, mejorar la orientación y la formación y facilitar una primera experiencia profesional a quienes tratan de incorporarse al mercado de trabajo.

En relación a la contratación, en octubre se registraron 76.853 contratos en Euskadi, cifra que supone un aumento de un 3,1% en el balance interanual. Del total, 21.502 contratos fueron indefinidos, el 28%, la proporción más elevada registrada en lo que va de año. Además, la contratación indefinida creció un 17,3% en términos interanuales.

Sara Buesa ha indicado que la evolución de la contratación estable entre las mujeres resulta "especialmente significativa", ya que los contratos indefinidos suscritos por mujeres aumentaron un 23% respecto a octubre del año pasado, frente al incremento del 11,6% registrado entre los hombres.

Las personas menores de 30 años concentraron, además, 34.073 contratos, el 44,3% del total, y experimentaron un crecimiento interanual de la contratación del 9,8%.

A su juicio, la evolución interanual de la contratación y, particularmente, el crecimiento de los contratos indefinidos son señales positivas que apuntan "hacia un empleo de mayor estabilidad".

"Debemos seguir trabajando para consolidar esta tendencia, reducir la temporalidad y la parcialidad no deseada y garantizar que el crecimiento del empleo se traduzca en proyectos de vida dignos y autónomos", ha indicado.

Sara Buesa ha afirmado que los datos reflejan "un mercado laboral activo y con capacidad para crear empleo", pero también "desafíos" que requieren "respuestas específicas". "El crecimiento de la afiliación nos permite mantener la confianza, pero el aumento del paro nos exige responsabilidad y acción. Vamos a seguir trabajando junto a empresas, agentes sociales y entidades colaboradoras para que las oportunidades lleguen a todas las personas y para que Euskadi avance hacia un mercado laboral más inclusivo, estable y de mayor calidad", ha manifestado.