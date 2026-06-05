Gobierno Vasco dice que Sánchez "deberá dar explicaciones en algún momento" porque "esto no es normal"

Archivo - La vicelehendakari y consejera de Consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. - IREKIA - Archivo

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "deberá dar explicaciones en algún momento" porque, en su opinión, "esto no es normal".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha señalado que en torno al PSOE hay "alboroto" y que a diario aparecen "informaciones preocupantes" que sitúan a Sánchez y al Gobierno en "una grave situación".

En todo caso, la vicelehendakari primera ha asegurado que esta situación "no nos despista" al Gobierno Vasco porque "estamos con la agenda vasca, y, aunque el alboroto es grande, nosotros dirigimos nuestros esfuerzos a nuestros quehaceres".

"En algún momento alguien tendrá que dar explicaciones porque esto no es normal. Estamos viendo informaciones preocupantes durante los últimos meses y, algún día, Pedro Sánchez deberá dar explicaciones, porque la situación es grave, ver continuamente esas noticias crea preocupación en la sociedad y no estaría mal dar explicaciones y actuar con transparencia. La sociedad lo merece", ha destacado.