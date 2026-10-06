Archivo - El Gobierno Vasco y la Diputaciones abren el plazo para inscribirse al Programa de Educación Tributaria 2026-2027 - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, junto con el Gobierno Vasco, han abierto este lunes el plazo de inscripción para participar en el Programa de Educación Tributaria 2026-2027, para acercar al alumnado al funcionamiento de los servicios públicos.

Según ha informado este martes el Gobierno Vasco en un comunicado, el programa aborda cuestiones como "la corresponsabilidad ciudadana, la solidaridad social, el funcionamiento de los tributos y su contribución a la construcción de una sociedad más cohesionada".

Entre las novedades incorporadas en los últimos cursos, el ejecutivo autonómico ha destacado la ampliación de la iniciativa al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de ESO, que se suman a los grupos que tradicionalmente participaban en el programa: 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio.

Las instituciones promotoras han ofrecido, además, asesoramiento y apoyo pedagógico al profesorado durante todo el desarrollo de las actividades. Asimismo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha certificado la participación de los docentes que optan por los itinerarios formativos de mayor dedicación, "reconociendo así su implicación en esta experiencia educativa".

Desde que se puso en marcha el programa, más de 70.000 alumnos han participado en esta iniciativa que promueve "la educación en valores cívicos y acerca al alumnado al papel de los impuestos en el sostenimiento de los servicios públicos y el bienestar colectivo".