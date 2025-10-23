Gobierno Vasco y diputaciones analizan medidas ante la dermatosis nodular

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales analizarán, en un encuentro este jueves, las medidas que se adoptarán en Euskadi frente a la dermatosis nodular contagiosa, que afecta al ganado vacuno, según han explicado desde la Diputación vizcaína, que se reunirá este viernes con el sector para trasladarle estas medidas.

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha precisado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, que a la institución foral no le consta ningún caso en el territorio vizcaíno de dermatosis nodular.

Según ha explicado, este jueves el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales analizarán las medidas que se adoptarán en Euskadi y este viernes la Diputación vizcaína mantendrá un encuentro con el sector ganadero del territorio, al que se le trasladarán las medidas acordadas.

En todo caso, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" de cara a la "feria más inminente", el tradicional Último Lunes de Gernika, el día 27 de octubre, ya que en esta cita no hay ganado.