Gobierno Vasco edita la primera traducción al euskera de los escritos de George Steer sobre la Guerra Civil en Euskadi

Ha sido traducida por Koro Navarro, recupera imágenes originales y cuenta con prólogos de Mikel Ayestarán y el biógrafo de Steer Nicholas Rankin

El Gobierno Vasco ha editado la traducción al euskera del ensayo del periodista británico George Steer sobre los episodios relacionados con la Guerra Civil ocurridos en Euskadi. "Gernikako arbola. Gerra modernoaren landa-azterketa bat ('El árbol de Gernika. Ensayo sobre la guerra moderna') ha sido traducida por la escritora Koro Navarro, Premio Euskadi de Literatura 2003, y su presentación ha tenido lugar este lunes en la Casa de Juntas de Gernika.

La nueva versión ha sido impulsada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística, y cuenta con dos nuevos prólogos escritos por el periodista guipuzcoano especializado en conflictos árabes Mikel Ayestaran y del periodista y biógrafo de Steer, Nicholas Rankin.

La presentación de la obra en Gernika ha estado presidida por Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, junto al consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, el alcalde de Gernika, José María Gorroño, y los autores de los dos prólogos Rankin y Ayestaran.

'Gernikako arbola. Gerra modernoaren landa-azterketa bat' es la sexta edición que se publica de la conocida obra del periodista británico, después de las dos ediciones en inglés de 'The tree of Guernica. A fiel study of modern war' y las tres en castellano de 'El árbol de Gernika. Ensayo sobre la guerra moderna', publicación impulsada durante el franquismo por un grupo de exiliados vascos en Venezuela.

A un mes de que se cumpla el 82 aniversario del Bombardeo de Gernika, el Gobierno Vasco ha presentado este lunes la versión en euskera de la obra de George Steer, cronista, entre otros del bombardeo de Gernika para el periódico The Times.

Bingen Zupiria ha destacado durante su intervención "la importancia de recuperar una obra capital desde el punto de vista de la memoria de la sociedad vasca" y poder ofrecerla ahora en euskera.

"Se trata de una obra referencial y un trabajo que tuvo una gran trascendencia para nuestra sociedad porque Steer hizo una aportación muy importante desde el punto de vista de la transmisión de lo ocurrido durante la Guerra Civil en Euskadi y mostró un compromiso admirable con la verdad frente a las 'fake news' que ya existían entonces", ha apuntado. A juicio de Zupiria, esta nueva edición en euskera "contribuye a la recuperación de la memoria democrática de la sociedad vasca".

Otadui, por su parte, ha destacado la figura de George Steer y su contribución a convertir Gernika en un símbolo universal. "Con la edición en euskera de sus crónicas en euskera damos un paso más en la recuperación de nuestra memoria histórica porque Steer fue un periodista libre y comprometido, honesto, que no pretendía ser objetivo, que logró hacer aflorar la verdad y contribuyó a convertir Gernika en un símbolo internacional", ha indicado.

La obra ha sido editada por el Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco y se pondrá a la venta en próximos días. La nueva versión ha rescatado las imágenes originales y cuenta con 390 páginas en las que se recopila información exhaustiva sobre la Guerra Civil en Euskadi.

La traducción se ha realizado directamente de la obra original en inglés y la versión digital del libro se puede pedir prestada en eLiburutegia, la biblioteca digital vasca. La traslación de Navarro es la primera que se realiza en euskera de esta obra, aunque anteriormente se habían traducido algunos pasajes.

Tras la presentación, el consejero Bingen Zupiria, el alcalde José María Gorroño, y los periodistas Mikel Ayestaran y Nicholas Rankin han firmado en el Libro de Honor de la Cámara foral de Bizkaia y se han acercado hasta la calle Barrenkale, donde un busto de George Steer recuerda al periodista británico que dio a conocer al mundo el bombardeo de la villa foral.

La crónica de Steer 'La tragedia de Guernica', publicada por los diarios The Times y The New York Times, donde fue portada, divulgó en todo el mundo que la que denominó "ciudad sagrada de los vascos" quedó "completamente destruida" por "invasores aéreos insurgentes". En su crónica Steer detalló más de tres horas de bombardeos y disparos de ametralladoras contra la población civil.

La edición original de 'The tree of Guernica. A fiel study of modern war' se publicó meses después de sus crónicas, donde relató lo vivido en Euskadi durante la Guerra Civil, desde que llegase en verano de 1936 a Gipuzkoa hasta la caída de Bilbao, y fue presentada en Londres.

PERIODISMO DE PAZ

A juicio del periodista Mikel Ayestaran, el ensayo es como un "making off y "la extensa crónica de muchas crónicas" que Steer escribió durante aquellos días.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Gernika ha dado a conocer que el periodista guipuzcoano ha sido, asimismo, reconocido con el premio "George Steer/Gernika por un Periodismo de Paz" en su primera edición, galardón que se entregará el próximo 27 de abril dentro de los actos conmemorativos del bombardeo de la localidad vizcaína.

El certamen que lleva el nombre del reportero británico reconoce la labor de Mikel Ayestaran (1975), en la actualidad afincado en Jerusalén, por su cobertura informativa para diferentes medios especializada en cubrir conflictos abiertos en Oriente Medio.

El galardón pretende distinguir la labor que llevan a cabo los profesionales de la información de cualquier nacionalidad a favor de un periodismo de paz y en defensa de los derechos humanos.

En 2006, la villa foral dedicó un homenaje a George Steer y hace dos años también reconoció la labor de la corresponsal belga Mathieu Corman en el periódico 'Ce Soir'. Gernika concede también todos los años los Premios por la Paz y la Reconciliación, que esta vez han recaído en el político chipriota Christos Stylianides y los historiadores Paul Preston, Ángel Viñas y Xabier Irujo.