Gobierno vasco eleva una décima el crecimiento del PIB vasco para 2027 hasta el 1,7% y mantiene en el 1,9% el de 2026

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BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco mantiene las previsiones de crecimiento para el presente año en el 1,9% y eleva una décima el previsto para 2027, hasta el 1,7%. Además, estima un crecimiento del empleo del 1,1% en 2026 y del 0,9% en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, con un descenso de la tasa de paro hasta el 6,2% en 2027.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha presentado estos nuevas previsiones este miércoles y ha destacado que la economía vasca mantiene "una senda de crecimiento estable", pese a la "incertidumbre que sigue marcando el contexto internacional, especialmente en el ámbito geopolítico y energético".

Durante la presentación de las previsiones macroeconómicas, Torres ha explicado que, tras analizar la evolución reciente, Euskadi sigue mostrando una "capacidad clara de resistencia y adaptación, con crecimiento económico, creación de empleo y una mejora progresiva del poder adquisitivo de las familias".

En este marco, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo mantiene su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para 2026 en el 1,9%, y mejora en una décima la estimación para 2027, hasta el 1,7%.

Este crecimiento, según ha apuntado, seguirá apoyándose, principalmente, en la fortaleza de la demanda interna. Torres ha señalado que el consumo de los hogares continuará siendo "un motor importante de la actividad, sostenido por la recuperación gradual del poder adquisitivo y por la fortaleza del empleo".

El vicelehendakari ha contextualizado estas previsiones en un entorno internacional "todavía condicionado por la evolución de los conflictos geopolíticos y por las tensiones en los mercados energéticos".

Mikel Torres ha apuntado que, aunque el reciente acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán ha contribuido a reducir la incertidumbre, cree que se sigue en un un contexto que "exige prudencia", debido a la "persistencia de riesgos inflacionistas y a unas condiciones financieras más exigentes".

Por su parte, la inversión seguirá creciendo, aunque "a un ritmo más moderado" y en un contexto "marcado por el endurecimiento de las condiciones financieras más exigentes y por la finalización progresiva de algunos proyectos vinculados a los fondos europeos".

"Donde se siguen observando mayores dificultades es en el sector exterior, condicionado por la debilidad de las exportaciones y la incertidumbre global, factores que continúan afectando especialmente a la industria vasca", ha añadido.

No obstante, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo prevé "una recuperación gradual" del sector industrial a partir de 2027, "si el entorno europeo consolida su recuperación".

Por su parte, el sector servicios continuará mostrando "un gran dinamismo y seguirá siendo el principal motor de creación de empleo", con especial impulso en actividades como el comercio, la hostelería y los servicios profesionales.

EMPLEO

En materia de empleo, las previsiones del Gobierno Vasco siguen siendo positivas y se estima un crecimiento del empleo del 1,1% en 2026 y del 0,9% en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo equivalentes en los próximos dos años.

Asimismo, la tasa de paro se mantendrá en niveles reducidos, en torno al 6,5% en 2026, con una mejora hasta el 6,2% en 2027. Uno de los aspectos destacados por Torres ha sido la evolución positiva de los salarios, que crecen por encima de la inflación.

"En el primer trimestre, el coste salarial ordinario por trabajador aumentó un 4,6%, por encima del IPC. Esto supone una mejora del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, y nuestras previsiones apuntan a que esa recuperación continuará de manera gradual", ha señalado.

A su juicio, con todos estos datos, Euskadi "demuestra, una vez más, resiliencia", al mantener "su capacidad de crecimiento, sostener el empleo y preservar la estabilidad del mercado laboral en un entorno internacional complejo".

"Nuestro reto sigue siendo reforzar la competitividad, apoyar a nuestra industria y consolidar un crecimiento que genere bienestar y oportunidades para la ciudadanía", ha concluido.